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Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Использование системы быстрых платежей для мгновенного пополнения брокерского счета начнется осенью 2019 года. Первоначально в ней примут участие 12 банков, впоследствии это станет обязательным для всех
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года. Об этом заявил руководитель проекта СБП Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников на конференции «Российский фондовый рынок-2019», передает корреспондент РБК.

СБП уже работает для переводов между банковскими счетами граждан с февраля этого года. Но пополнение брокерских счетов для покупки акций и прочих ценных бумаг представляет собой перевод Me2Me (между своими счетами), отметила вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева: со счета в российском банке на свой счет у брокера. Участники рынка жалуются на скорость поступления денег, особенно в тех случаях, когда банк и брокер — разные фирмы, и сложность пополнения, добавила она. Кроме того, в случае, если клиент должен ввести данные карты, с брокера берется комиссия платежных систем.

«Таким образом, мы пришли к выводу, что нужна система, при которой физическое лицо не покидает страницу брокера, чтобы осуществить платеж. Тут добавляется и быстрота расчетов, с этого мы начали», — добавила Андреева. В результате систему решили реализовать через СБП.

Для чего нужна СБП

Работающая с февраля СБП сейчас обеспечивает лишь переводы между потребителями (C2C) по номеру телефона, на втором этапе планируется запустить переводы от граждан юридическим лицам (C2B), а затем — от компаний гражданам (B2C), такие как выплата страховых возмещений и возврат денег с брокерского счета, рассказал Колесников. Реализовать систему пополнения брокерских счетов планируется в рамках второго этапа.

Что изменится для брокеров

Как объяснил Колесников, в мобильном приложении брокера клиент сможет выбрать пункт оплаты через СБП, затем он автоматически перейдет в приложение своего банка и подтвердит платеж. Использование мощностей СБП, по его словам, позволит мгновенно пополнять брокерский счет с минимальной комиссией (ее величина пока обсуждается) и с простейшим интерфейсом.

Разработка системы для брокеров началась в 2017 году, рассказала на конференции Андреева. «Тогда на меня смотрели, как на городскую сумасшедшую, говорили, что такого никогда не случится, так что для меня сегодня очень значимый день», — поделилась она. Разработкой занимались НАУФОР, НСПК и Московская биржа.

Как рассказала член правления Московской биржи Анна Кузнецова, лишь с 1 января по 1 мая 2019 года на бирже зарегистрировались 408 тыс. новых клиентов. Из объема внесенных на счета за 2018 год средств 25% приходится на физлица. Однако от брокеров биржа получает информацию, что многие счета остаются без денег. Упрощение пополнения счета и техническое сокращение этой цепочки, по ее мнению, способно усилить рост оборота средств на бирже.

Работать механизм будет только между компаниями-участниками системы, отметил Колесников: к ней должны будут подключиться и банк брокера, и банк клиента. Изначально присоединится 12 кредитных организаций, впоследствии планируется сделать участие в системе обязательным для всех игроков фондового рынка. Пока максимально возможный объем разового перевода — 600 тыс. руб., но повышение этого потолка сейчас прорабатывается, добавил Колесников.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: платежи, брокерские услуги
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