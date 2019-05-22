Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Использование системы быстрых платежей для мгновенного пополнения брокерского счета начнется осенью 2019 года. Первоначально в ней примут участие 12 банков, впоследствии это станет обязательным для всех

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Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года. Об этом заявил руководитель проекта СБП Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников на конференции «Российский фондовый рынок-2019», передает корреспондент РБК.

СБП уже работает для переводов между банковскими счетами граждан с февраля этого года. Но пополнение брокерских счетов для покупки акций и прочих ценных бумаг представляет собой перевод Me2Me (между своими счетами), отметила вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева: со счета в российском банке на свой счет у брокера. Участники рынка жалуются на скорость поступления денег, особенно в тех случаях, когда банк и брокер — разные фирмы, и сложность пополнения, добавила она. Кроме того, в случае, если клиент должен ввести данные карты, с брокера берется комиссия платежных систем.

«Таким образом, мы пришли к выводу, что нужна система, при которой физическое лицо не покидает страницу брокера, чтобы осуществить платеж. Тут добавляется и быстрота расчетов, с этого мы начали», — добавила Андреева. В результате систему решили реализовать через СБП.