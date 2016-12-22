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Экс-главу отделения банка «Открытие» объявили в розыск за кражу ₽230 млн
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Экс-главу отделения банка «Открытие» объявили в розыск за кражу ₽230 млн
Финансы, 16:53
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Экс-главу отделения банка «Открытие» объявили в розыск за кражу ₽230 млн
Недостаток средств выявили во время пересчета денег в хранилище казанского офиса банка. 230 млн руб. подменили билетами «банка приколов». В отношении подозреваемого завели уголовное дело за кражу в особо крупном размере
Олег Полях (Фото: Пресс-служба Управления МВД России по г.Казани)

В Казани объявили в розыск бывшего руководителя местного офиса банка «Открытие» Олега Поляха, которого подозревают в краже 230 млн руб. из хранилища кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 18 сентября. Недостаток средств обнаружили сотрудники банка при проведении ревизии в хранилище. «РБК Татарстан» уточняет, что деньги в кассе подменили на билеты «банка приколов».

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«В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Полях Олег Станиславович, ранее возглавляющий данный офис банка в Казани», — говорится в сообщении полиции.

В отношении Поляха завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Правоохранители просят местных жителей уведомить их, если найдут кого-либо похожего на объявленного в розыск. В МВД указывают, что подозреваемый выглядит на свой возраст, имеет полное телосложение и короткие волосы.

Пропажу 230 млн руб. в южном хранилище одного из офисов банка «Открытие» в Казани обнаружили в ходе плановой проверки, рассказала пресс-секретарь Приволжского филиала этого банка Екатерина Молева.

«По факту проведено внутреннее расследование, направили сразу же заявление в полицию. Подозреваемый установлен. Хотим подчеркнуть: интересы клиентов банка эта ситуация ни коим образом не затронула», — сказала Молева.

Издание «Казанский репортер» указывает, что Полях руководил офисом банка на Московской улице в Казани. Статус подозреваемого в настоящее время не разглашается. Сейчас в Казани работает десять офисов финансовой группы «Открытие» (четыре отделения «Открытия» и шесть — Бинбанка).

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева.
Теги: Казань , ограбление банка , банк «Открытие»
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