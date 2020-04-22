Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева

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Государственный комитет по имуществу Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.

На сайте Паритетбанка указано, что Саид Гуцериев владеет 100% акций Beristore Holdings Limited, которой принадлежит 99,8267% акций банка. При этом отмечается, что в прямом или косвенном владении у Гуцериева находятся все 100% акций банка.

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