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Финансы ,  
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Аналитики Morgan Stanley предсказали ослабление доллара в этом году
В мировой экономике идут процессы, которые могут запустить ослабление доллара в 2019 году, считают аналитики Morgan Stanley. В прошлом году те же процессы работали на укрепление американской валюты
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Три ключевых фактора, которые помогали доллару расти в прошлом году, в 2019-м могут сыграть на ослабление валюты США, предупреждают аналитики Morgan Stanley.

Эти факторы — циклическое замедление экономики в других странах мира, растущие риски протекционизма и комбинация из бюджетных стимулов и жесткой монетарной политики в США, цитирует отчет экспертов Bloomberg. «2019 год кажется противоположностью 2018-го», — говорят они.

В подкрепление своего прогноза аналитики указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне и отказалась от ее дальнейшего повышения в этом году. ФРС также планирует в перспективе двух ближайших кварталов сократить свой портфель облигаций. Сокращение налогов, как это было годом ранее, до конца 2019 года также не ожидается.

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Кроме того, в результате переговоров на высшем уровне снижается напряженность в торговых войнах между Китаем и США. Это позволяет надеяться, что заградительные пошлины будут отменены в срок, считают аналитики, а меры по стабилизации темпов экономического роста КНР также работают, что в конечном счете ​должно помочь зависимой от торговли еврозоне. 

По мнению аналитиков Morgan Stanley, все три фактора в совокупности могут запустить цикл ослабления доллара и рынки сейчас недооценивают этот риск.

Автор: Наталья Демченко
Теги: курс доллара, прогноз, валюта, Morgan Stanley
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