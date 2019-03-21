Как на это отреагировали рубль и валюты других развивающихся стран?
До решения ФРС, которое было оглашено в 21:00 мск, курс рубля на Московской бирже держался в диапазоне 64,2–64,4 руб. В следующие полчаса курс укреплялся, в отдельных случаях доходя до 63,65 руб. Торги в итоге закрылись на уровне 63,86 (+0,7%), максимуме с августа 2018 года.
В четверг, 21 марта, торги открылись на отметке 63,8 руб. за доллар: рубль укреплялся до 63,66 в первые часы, но затем снова вернулся к уровню открытия.
Индекс доллара к основным валютам (USDX) после объявления решения ФРС снижался на 1%, с 96,6 до 95,7 пункта. USDX показывает отношение доллара к корзине из шести основных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. «Итоги заседания ФРС привели к общему давлению на доллар по всему спектру валют. Практически все валюты развивающихся стран выросли по отношению к доллару США», — говорит РБК аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Снижался не только доллар — доходность десятилетних бондов американского казначейства обвалилась до годового минимума, 2,53%. Американский рынок акций завершил день снижением, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5%, S&P 500 потерял 0,3%, Nasdaq Composite поднялся менее чем на 0,1%. «Столь резкая смена позиции может косвенно указывать на растущие опасения ФРС по поводу роста экономики», — пишет Полевой.
Рубль при этом вырос на сопоставимую величину с другими валютами развивающихся стран, заметил Поддубский, но рост рубля не стал самым значительным среди них. «Сильнее всего вчера вырос южноафриканский ранд», — говорит старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. Ранд после объявления решения ФРС укреплялся с 14,35 до 14,16 рандов за доллар (около 1,5%) и сейчас торгуется на уровне 14,9 рандов за доллар.
Но рубль явный лидер среди валют развивающихся стран с начала года, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. В 2019 году рубль подорожал к доллару на 9,3%, показывают данные терминала Bloomberg на 14:30 мск, на втором месте — колумбийский песо (+5,1%).
Решение ФРС окажет позитивное влияние и на российский фондовый рынок, и на облигации, считает Яковлев из «Атона». «Акции уже показали умеренно-позитивную динамику, котировки ОФЗ также растут», — наблюдает он.
Индекс гособлигаций RGBI на Мосбирже растет с начала четверга. Изменение к закрытию — 0,5%. «Рынок ОФЗ разорвали весь, Минфин сразу объявил о размещении евробондов», — отмечает Тремасов. Утром в четверг Минфин начал размещение евробондов в долларах и евро.
Индекс Мосбиржи на открытии укрепился до 2510 пунтов, но затем несколько скорректировался и сейчас идет на уровне около 2502 пунктов.
Как долго будет укрепляться рубль?
Рубль может продолжить рост и дальше, пишет в отчете Полевой из РФПИ, перечисляя нескольких причин:
- снижение доллара глобально может стать новым среднесрочным трендом;
- нефть глобально торгуется с повышением из-за снижения запасов в США (майские фьючерсы североморской марки Brent 20 марта пробили отметку в $68 за баррель. — РБК);
- потенциал «навеса продаж» от российских экспортеров велик.
«Наши оценки краткосрочной справедливой стоимости рубля (исходя из текущих рыночных факторов) указывают на уровни около 60 руб. за доллар», — пишет Полевой. Рынок может пересмотреть перспективы рубля и поддержать его дальнейшее умеренное укрепление, в том числе если ЦБ завтра, 22 марта, смягчит свою позицию по динамике ключевой ставки, продолжает он. Однако потенциал роста рубля вряд ли превышает 2–4%, учитывая сохраняющиеся риски со стороны торговых переговоров США и Китая и возможных санкционных ограничений против России.
Рубль уже сейчас подошел к справедливому уровню, диапазону 63–64, менее оптимистичен Поддубский из Промсвязьбанка. «С точки зрения позитивной сезонности счета текущих операций России и общего аппетита к риску на рынках у рубля, возможно, еще есть небольшой потенциал к росту, но в текущих условиях он уже выглядит ограниченным», — говорит он.
«При нынешних ценах на нефть справедливый курс рубля можно оценить в диапазоне 61–63, но есть риски, связанные с санкциями; все равно про это, мне кажется, не будут забывать», — говорит Тремасов. Если завтра введут новые санкции, «все рухнет», считает эксперт. Есть и глобальные риски: экономическая ситуация в Китае, корпоративные долги в Китае, торговые войны, но сейчас ФРС «все затмила», заключает Тремасов.