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Финансы ,  
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Решение ФРС по ставке подняло рубль на максимум с августа Экономисты назвали три причины для продолжения роста курса
Рубль укрепился до максимума с августа после объявления прогноза ФРС по ключевой ставке. Такая же ситуация и на других развивающихся рынках, говорят эксперты, не исключая, что у курса рубля есть возможность продолжить рост
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вечером в среду, 20 марта, были оглашены итоги заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно новому прогнозу, медианное значение ключевой ставки на конец 2019 года составляет 2,4%. Учитывая, что на прошлом, январском, заседании ставка ФРС была установлена в диапазоне 2,25–2,5% (медиана — 2,4%), это означает, что ФРС не предполагает повышения ставок в текущем году. В 2020 году ФРС ждет только одного повышения ставки.

Это существенное изменение по сравнению с тем, что ФРС прогнозировала три месяца назад. Тогда ее руководители ожидали двух повышений ставки в 2019 году, до 2,75–3%.

Регулятор ожидаемо не стал повышать процентные ставки и подтвердил готовность проявлять терпение в вопросах монетарной политики, но сюрпризом стал именно обновленный прогноз по ставкам на 2019 и 2020 годы, отмечается в обзоре «ВТБ Капитала».

«Рынки изначально рассчитывали увидеть на так называемой dot diagram — прогнозе ставки ФРС — лишь одно ее повышение. Все это сделало позицию ФРС еще более «голубиной» (более мягкой с точки зрения денежно-кредитной политики. — РБК), чем ожидалось», — пишет в обзоре главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Кроме того, ФРС объявила о планах начиная с мая снизить лимит ежемесячно погашаемых казначейских облигаций в ее портфеле до $15 млрд с $30 млрд, что означает замедление планов по сокращению баланса регулятора. С сентября 2019 года ФРС планирует полностью прекратить погашение облигаций.

Как на это отреагировали рубль и валюты других развивающихся стран?

До решения ФРС, которое было оглашено в 21:00 мск, курс рубля на Московской бирже держался в диапазоне 64,2–64,4 руб. В следующие полчаса курс укреплялся, в отдельных случаях доходя до 63,65 руб. Торги в итоге закрылись на уровне 63,86 (+0,7%), максимуме с августа 2018 года.

В четверг, 21 марта, торги открылись на отметке 63,8 руб. за доллар: рубль укреплялся до 63,66 в первые часы, но затем снова вернулся к уровню открытия.

Экономика
Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

Индекс доллара к основным валютам (USDX) после объявления решения ФРС снижался на 1%, с 96,6 до 95,7 пункта. USDX показывает отношение доллара к корзине из шести основных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. «Итоги заседания ФРС привели к общему давлению на доллар по всему спектру валют. Практически все валюты развивающихся стран выросли по отношению к доллару США», — говорит РБК аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Снижался не только доллар — доходность десятилетних бондов американского казначейства обвалилась до годового минимума, 2,53%. Американский рынок акций завершил день снижением, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5%, S&P 500 потерял 0,3%, Nasdaq Composite поднялся менее чем на 0,1%. «Столь резкая смена позиции может косвенно указывать на растущие опасения ФРС по поводу роста экономики», — пишет Полевой.

Рубль при этом вырос на сопоставимую величину с другими валютами развивающихся стран, заметил Поддубский, но рост рубля не стал самым значительным среди них. «Сильнее всего вчера вырос южноафриканский ранд», — говорит старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. Ранд после объявления решения ФРС укреплялся с 14,35 до 14,16 рандов за доллар (около 1,5%) и сейчас торгуется на уровне 14,9 рандов за доллар.

Но рубль явный лидер среди валют развивающихся стран с начала года, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. В 2019 году рубль подорожал к доллару на 9,3%, показывают данные терминала Bloomberg на 14:30 мск, на втором месте — колумбийский песо (+5,1%).

Рынок ОФЗ «разорвали»

Решение ФРС окажет позитивное влияние и на российский фондовый рынок, и на облигации, считает Яковлев из «Атона». «Акции уже показали умеренно-позитивную динамику, котировки ОФЗ также растут», — наблюдает он.

Индекс гособлигаций RGBI на Мосбирже растет с начала четверга. Изменение к закрытию — 0,5%. «Рынок ОФЗ разорвали весь, Минфин сразу объявил о размещении евробондов», — отмечает Тремасов. Утром в четверг Минфин начал размещение евробондов в долларах и евро.

Индекс Мосбиржи на открытии укрепился до 2510 пунтов, но затем несколько скорректировался и сейчас идет на уровне около 2502 пунктов.

Как долго будет укрепляться рубль?

Рубль может продолжить рост и дальше, пишет в отчете Полевой из РФПИ, перечисляя нескольких причин:

  • снижение доллара глобально может стать новым среднесрочным трендом; ​
  • нефть глобально торгуется с повышением из-за снижения запасов в США (майские фьючерсы североморской марки Brent 20 марта пробили отметку в $68 за баррель. — РБК);
  • потенциал «навеса продаж» от российских экспортеров велик.

«Наши оценки краткосрочной справедливой стоимости рубля (исходя из текущих рыночных факторов) указывают на уровни около 60 руб. за доллар», — пишет Полевой. Рынок может пересмотреть перспективы рубля и поддержать его дальнейшее умеренное укрепление, в том числе если ЦБ завтра, 22 марта, смягчит свою позицию по динамике ключевой ставки, продолжает он.​ Однако потенциал роста рубля вряд ли превышает 2–4%, учитывая сохраняющиеся риски со стороны торговых переговоров США и Китая и возможных санкционных ограничений против России.

Рубль уже сейчас подошел к справедливому уровню, диапазону 63–64, менее оптимистичен Поддубский из Промсвязьбанка. «С точки зрения позитивной сезонности счета текущих операций России и общего аппетита к риску на рынках у рубля, возможно, еще есть небольшой потенциал к росту, но в текущих условиях он уже выглядит ограниченным», — говорит он.

«При нынешних ценах на нефть справедливый курс рубля можно оценить в диапазоне 61–63, но есть риски, связанные с санкциями; все равно про это, мне кажется, не будут забывать», — говорит Тремасов. Если завтра введут новые санкции, «все рухнет», считает эксперт. Есть и глобальные риски: экономическая ситуация в Китае, корпоративные долги в Китае, торговые войны, но сейчас ФРС «все затмила», заключает Тремасов.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: Рубль, emerging markets
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