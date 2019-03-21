Решение ФРС по ставке подняло рубль на максимум с августа Экономисты назвали три причины для продолжения роста курса

Рубль укрепился до максимума с августа после объявления прогноза ФРС по ключевой ставке. Такая же ситуация и на других развивающихся рынках, говорят эксперты, не исключая, что у курса рубля есть возможность продолжить рост

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вечером в среду, 20 марта, были оглашены итоги заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно новому прогнозу, медианное значение ключевой ставки на конец 2019 года составляет 2,4%. Учитывая, что на прошлом, январском, заседании ставка ФРС была установлена в диапазоне 2,25–2,5% (медиана — 2,4%), это означает, что ФРС не предполагает повышения ставок в текущем году. В 2020 году ФРС ждет только одного повышения ставки.

Это существенное изменение по сравнению с тем, что ФРС прогнозировала три месяца назад. Тогда ее руководители ожидали двух повышений ставки в 2019 году, до 2,75–3%.

Регулятор ожидаемо не стал повышать процентные ставки и подтвердил готовность проявлять терпение в вопросах монетарной политики, но сюрпризом стал именно обновленный прогноз по ставкам на 2019 и 2020 годы, отмечается в обзоре «ВТБ Капитала».

«Рынки изначально рассчитывали увидеть на так называемой dot diagram — прогнозе ставки ФРС — лишь одно ее повышение. Все это сделало позицию ФРС еще более «голубиной» (более мягкой с точки зрения денежно-кредитной политики. — РБК), чем ожидалось», — пишет в обзоре главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Кроме того, ФРС объявила о планах начиная с мая снизить лимит ежемесячно погашаемых казначейских облигаций в ее портфеле до $15 млрд с $30 млрд, что означает замедление планов по сокращению баланса регулятора. С сентября 2019 года ФРС планирует полностью прекратить погашение облигаций.