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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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Киргизия аннулирует регистрацию QIWI Банка как оператора переводов

Киргизия аннулирует регистрацию QIWI Банка как оператора системы переводов
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
На территории республики QIWI Банк является оператором платежной системы Contact, которая не работает со вчерашнего дня. Contact являлся одной из наиболее популярных систем для денежных переводов из России
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Национальный банк Киргизии аннулирует регистрацию QIWI Банка (Киви Банка) как оператора международных систем денежных переводов и международной системы электронных денег, сообщает 24.kg со ссылкой на заявление регулятора.

«В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Нацбанка погашение обязательств перед клиентами производится с учетом страховых инструментов и договорных отношений между международными платежными системами и коммерческими банками Кыргызстана», — говорится в сообщении Нацбанка.

На территории республики банк является оператором системы денежных переводов Contact, которая была зарегистрирована в реестре Нацбанка в 2017 году.

Что значит отзыв лицензии для владельцев кошельков QIWI и самой компании
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Утром 21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка (кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов), что стало первым отзывом лицензии в России за полтора года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.

«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — отмечал представитель ЦБ.

Киргизия аннулирует регистрацию QIWI Банка как оператора переводов
Киргизия аннулирует регистрацию QIWI Банка как оператора переводов

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После отзыва лицензии у QIWI Банка стали недоступны операции с помощью QIWI-кошельков, перестали работать платежные терминалы QIWI и система трансграничных денежных переводов Contact, принадлежащая группе. После введенных США санкций против «Юнистрима» одними из самых популярных систем денежных переводов за границу долгое время оставались Contact и «Золотая Корона».

В казахстанском QIWI накануне сообщили, что Contact в стране все еще работает: «Просто очень много запросов на вход в кошелек, поэтому возникает большая нагрузка с технической стороны».

QIWI купила Contact в 2015 году, до этого платежная система принадлежала финансовой группе «Открытие». Contact работает в России с 1999 года. По собственным данным компании, сеть Contact включает в себя около 500 пунктов обслуживания в 180 странах.

С помощью сервиса можно было, в частности, отправлять и получать переводы и платежи, пополнять иностранные карты и совершать иные платежи.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Отзыв лицензии Киви Банк QIWI Киргизия Денежные переводы
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