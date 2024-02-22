Киргизия аннулирует регистрацию QIWI Банка как оператора переводов
Национальный банк Киргизии аннулирует регистрацию QIWI Банка (Киви Банка) как оператора международных систем денежных переводов и международной системы электронных денег, сообщает 24.kg со ссылкой на заявление регулятора.
«В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Нацбанка погашение обязательств перед клиентами производится с учетом страховых инструментов и договорных отношений между международными платежными системами и коммерческими банками Кыргызстана», — говорится в сообщении Нацбанка.
На территории республики банк является оператором системы денежных переводов Contact, которая была зарегистрирована в реестре Нацбанка в 2017 году.
Утром 21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка (кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов), что стало первым отзывом лицензии в России за полтора года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.
«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — отмечал представитель ЦБ.
После отзыва лицензии у QIWI Банка стали недоступны операции с помощью QIWI-кошельков, перестали работать платежные терминалы QIWI и система трансграничных денежных переводов Contact, принадлежащая группе. После введенных США санкций против «Юнистрима» одними из самых популярных систем денежных переводов за границу долгое время оставались Contact и «Золотая Корона».
В казахстанском QIWI накануне сообщили, что Contact в стране все еще работает: «Просто очень много запросов на вход в кошелек, поэтому возникает большая нагрузка с технической стороны».
QIWI купила Contact в 2015 году, до этого платежная система принадлежала финансовой группе «Открытие». Contact работает в России с 1999 года. По собственным данным компании, сеть Contact включает в себя около 500 пунктов обслуживания в 180 странах.
С помощью сервиса можно было, в частности, отправлять и получать переводы и платежи, пополнять иностранные карты и совершать иные платежи.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео