Киргизия аннулирует регистрацию QIWI Банка как оператора переводов

На территории республики QIWI Банк является оператором платежной системы Contact, которая не работает со вчерашнего дня. Contact являлся одной из наиболее популярных систем для денежных переводов из России

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Национальный банк Киргизии аннулирует регистрацию QIWI Банка (Киви Банка) как оператора международных систем денежных переводов и международной системы электронных денег, сообщает 24.kg со ссылкой на заявление регулятора.

«В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Нацбанка погашение обязательств перед клиентами производится с учетом страховых инструментов и договорных отношений между международными платежными системами и коммерческими банками Кыргызстана», — говорится в сообщении Нацбанка.

На территории республики банк является оператором системы денежных переводов Contact, которая была зарегистрирована в реестре Нацбанка в 2017 году.

Утром 21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка (кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов), что стало первым отзывом лицензии в России за полтора года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.

«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — отмечал представитель ЦБ.

После отзыва лицензии у QIWI Банка стали недоступны операции с помощью QIWI-кошельков, перестали работать платежные терминалы QIWI и система трансграничных денежных переводов Contact, принадлежащая группе. После введенных США санкций против «Юнистрима» одними из самых популярных систем денежных переводов за границу долгое время оставались Contact и «Золотая Корона».

В казахстанском QIWI накануне сообщили, что Contact в стране все еще работает: «Просто очень много запросов на вход в кошелек, поэтому возникает большая нагрузка с технической стороны».