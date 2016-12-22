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На покупку украинской «дочки» Сбербанка появился новый претендент
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На покупку украинской «дочки» Сбербанка появился новый претендент
Финансы, 21 дек, 22:26
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На покупку украинской «дочки» Сбербанка появился новый претендент
У украинской «дочки» Сбербанка появился новый покупатель. Белорусский Паритетбанк считает, что приобретение 100% акций украинского актива Сбербанка хорошо скажется на перспективах развития финансовой организации
Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС

Белорусский Паритетбанк претендует на покупку украинской «дочки» Сбербанка — ПАО «Сбербанк», следует из заявления финансовой организации. «Сегодня ОАО «Паритетбанк» направило пакет документов в Национальный банк Украины в целях согласования приобретения 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина)», — говорится в сообщении на сайте Паритетбанка.

Руководство белорусского банка «высоко оценивает потенциал» украинской «дочки» Сбербанка в контексте задач по своему развитию, уточняется в релизе.

Сбербанк отказался прокомментировать РБК продажу своей украинской «дочки». В то же время источник РБК в Сбербанке сообщил, что продажа ПАО «Сбербанк» этому белорусскому инвестору в настоящее время единственный обсуждаемый вариант.

Продажа украинских активов

Российские банки на Украине были вынуждены искать покупателей на свои активы, после того как в марте 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) объявил о введении санкций против российских финансовых организаций. В черный список Нацбанка попали Сбербанк, ВТБ, БМ-Банк, Проминвестбанк и VS Bank — им было запрещено выводить средства за пределы страны. Президент Украины Петр Порошенко предложение НБУ одобрил.

Официально НБУ подтверждал существование двух заявок на покупку ПАО «Сбербанк» — от консорциума, в который вошли латвийский Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и компания, принадлежащая Саиду Гуцериеву, и от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени.

В июле НБУ отказался дать согласие на покупку украинского Сбербанка Гусельникову и Гуцериеву. Свой отказ согласовать сделку регулятор объяснил отсутствием у него документов, необходимых для полноценной проверки инвесторов. В августе свою заявку отозвал и Прокопеня, объяснив это решением сосредоточиться на других проектах.

Таким образом, Сбербанк был вынужден продолжать поиск покупателей. По заявлению НБУ на конец ноября, новых заявок на на приобретение украинской «дочки» Сбербанка не поступало.

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Оценка стоимости

На начало октября собственный капитал Сбербанка на Украине составлял около $140 млн, говорит советник генерального директора рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Ольга Шубина. Однако, по ее словам, как и у любого украинского банка, у «дочки» Сбербанка есть множество проблемных активов, поэтому оценить реальную рыночную стоимость компании сложно: она может колебаться от $100 млн до 300 млн.

Среди проблемных активов банка Шубина перечисляет Донецкую железную дорогу, «Донецксталь», ОАО «Азовмаш», Харьковский коксовый завод, ФК «Черноморец», ООО «Горные машины Украины», ПАО «Закарпатнефтепродукт-Мукачево», украинские компании пищевой отрасли, такие как ЗАО «Чумак» и компания «Росинка».

О том, что у банка множество проблемных активов, говорит и глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. По его словам, банк активно кредитовал промышленный сектор, в том числе на юго-востоке Украины, поэтому кредиты по ним уже можно считать безнадежными и безвозвратными. «Банк продается с куда большими потерями, нежели потенциальный инвестор сможет выиграть при дальнейшей продаже», — считает эксперт.

По мнению аналитика «Эксперт РА» Станислава Волкова, стоимость банка может быть в два раза меньше размера капитала, не более $60 млн.

Однако, по словам эксперта, нельзя игнорировать тот факт, что украинский Сбербанк получил от материнской финансовой организации инвестиции на сумму примерно $870 млн. Эти средства вернуть материнскому банку невозможно из-за санкций, указывает Волков. «От того, как это будет определено, во многом зависит оценка банка. Если покупатель будет готов возвращать все полученные от российского Сбербанка кредиты, пусть и с рассрочкой, цена вряд ли превысит $60 млн, то есть будет менее половины отраженного в отчетности капитала», — поясняет он.

Сложность продажи

Несмотря на то что банк длительное время находится «под политическим давлением» и потерял часть рынка, ПАО «Сбербанк» — одно из крупнейших кредитных учреждений страны с развитой системой управления, клиентской базой, особенно в корпоративном сегменте, считает директор департамента рыночных исследований украинского рейтингового агентства IBI Виктор Шулик. Кроме того, если не принимать во внимание задолженность перед материнской структурой, пролонгированной на неопределенный срок, у банка низкая долговая нагрузка.

По мнению аналитика, крайне важны параметры предпродажной подготовки по сделке: будут или не будут списаны обязательства перед материнской структурой, будут ли выведены с баланса нерабочие кредиты и т.д.

В целом, по мнению аналитиков, банк, если и будет продан, то с дисконтом, причем с большим. С учетом невысокой рентабельности капитала, резко сжавшегося кредитования, а также санкций от украинского регулятора, которые затрудняют развитие бизнеса и подталкивают к его продаже, покупателю придется предложить большой дисконт, отмечает Волков.

Что значит продажа «дочки» для Сбербанка

Очевидно, что для самого Сбербанка это убыточная операция и украинский банк будет продан с дисконтом и не по номинальной стоимости — вопрос лишь, с каким дисконтом, согласен Борис Кушнирук. По его словам, нельзя исключать вероятность каких-либо дополнительных условий сделки, о которых будет известно только ее сторонам.

Для самого Сбербанка сделка не принесет никакого существенного финансового эффекта, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. «Дочка» занимает менее 0,1% активов банка, поэтому какого-то финансового эффекта с точки зрения влияния на капитал, прибыль и активы мы не ожидаем», — поясняет эксперт.

Важно понимать, что чем хуже операционные условия для работы, тем сильнее желание собственника избавиться от актива, говорит​ Виктор Шулик. Однако, полагает аналитик, сделать это можно по-разному: провести реструктуризацию бизнеса по цене, близкой к номиналу, продать какой-либо из отечественных групп со значительным дисконтом либо продать иностранным группам. Цена будет зависеть от гарантий новым собственникам неприкосновенности активов и содействия со стороны власти, заключает эксперт.

Проблема российских банков на Украине заключается в том, что они вовремя не провели ребрендинг, как это сделали субъекты российского бизнеса в других отраслях. Кроме того, эти банки были очень плотно завязаны в системе политических инвестиций, выданных прежнему режиму, говорит финансовый советник Алексей Кущ.

По мнению эксперта, учитывая репутационные риски и конъюнктуру на рынке банковских активов, найти системного инвестора на покупку российских банков на Украине практически невозможно; существуют лишь варианты продажи с ощутимым дисконтом, однако материнские структуры пока не готовы терять миллиарды долларов.

Поэтому реальнее всего передать банки на время «хорошим людям», считает Кущ. По его мнению, недавнее согласование НБУ покупки другой украинской «дочки» Сбербанка — VS Bank может рассматриваться как пробный вариант: банк небольшой, и если его продажа не вызовет в дальнейшем большого шума, по такому пути могут запустить продажу и более крупных банков.

«Главное условие — поиск инвестора, который согласится на подобную схему, у которого есть реальный, подтвержденный источник дохода и он имеет постоянную коммуникацию с представителями российской элиты», — заключает Кущ.

Авторы: Екатерина Литова, Наталья Демченко, Марина Божко.
Теги: «дочка» Сбербанка
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