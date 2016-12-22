НБУ заявил об отсутствии новых заявок на покупку «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины пока не получал новых заявок на приобретение существенного участия в украинской «дочке» Сбербанка, говорится в ответе украинского регулятора на запрос РБК.

Заявок на приобретение украинской «дочки» Сбербанка пока было только две, уточнили в Нацбанке. Первая — от Саида Гуцериева и Григория Гусельникова (им регулятор в проведении сделки отказал), вторая — от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, который сам впоследствии отозвал документы.

Ранее украинское издание «Вести» сообщило, что украинский бизнесмен, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский «завершает сделку» по приобретению «дочки» Сбербанка на Украине. Издание со ссылкой на два осведомленных источника (банкира и чиновника, близкого к Нацбанку) сообщало, что сделка будет закрыта в первом квартале 2018 года.

Российские банки были вынуждены искать покупателей на свои украинские активы, после того как весной 2017 года Киев ввел санкции против «дочек» банков, связанных с государством (ВТБ, Сбербанк, ВЭБ). Пока украинский регулятор одобрил лишь одну сделку — продажу VS Bank (структура Сбербанка) бывшему вице-премьеру Украины Сергею Тигипко.

По итогам первых девяти месяцев прибыль украинского Сбербанка составила 103,979 млн гривен (примерно $3,9 млн). Объем активов составляет 40,7 млрд гривен ($1,5 млрд).