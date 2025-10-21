ЦБ обжалует изъятие акций Соликамского завода у частных инвесторов

ЦБ обжалует изъятие акций Соликамского завода у миноритариев, купивших их на бирже. Решение суда об изъятии «негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов», считает регулятор

Фото: Соликамский магниевый завод

Банк России планирует обжаловать в Верховном суде решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов, сообщил РБК представитель регулятора.

«По мнению Банка России, нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам. Изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку», — отметили в ЦБ.

20 октября Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение первой инстанции, которая еще в марте 2024 года полностью удовлетворила требования прокуратуры об изъятии в доход государства акций СМЗ, купленных на бирже частными инвесторами.

Одновременно с изъятием окружной суд постановил выплатить инвесторам компенсации в размере «рыночной стоимости истребованных акций» (цитата по «Интерфаксу»). Речь идет о доле в 10,6%, которой совокупно владеют более 2 тыс. частных инвесторов.

Дело стало прецедентным, так как впервые в доход государства решили изъять ценные бумаги, купленные на бирже, а не в ходе прямых сделок. До суда с частными инвесторами прокуратура истребовала в доход государства и пакет мажоритариев — 89,4%, который принадлежал Сергею Кирпичеву, Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову.

Банк России споре по акциям СМЗ выступает на стороне частных инвесторов. Еще в рамках рассмотрения дела в первой инстанции ЦБ обращал внимание, что физлица, купившие бумаги на бирже, являются добросовестными приобретателями, а значит, изымать бумаги у них неправомерно. После проигрыша инвесторов в первой инстанции, которая поддержала прокуратуру, ЦБ обжаловал это решение в апелляции, которая в итоге встала на сторону частных инвесторов, отменив изъятие акций.

Но спустя месяц после заседания в апелляции прокуратура подала кассационную жалобу, настояв на необходимости изъятия акций. В рамках спора прокуратура отмечала, что причиной изъятия акций стала неправомерная приватизация предприятия в 1992 году. Так как процедура была проведена с нарушениями и неуполномоченными на это органами, инвесторы, купившие акции на бирже, наряду с мажоритариями являются недобросовестными приобретателями, указывали в ведомстве. Вместе с тем, прокуратура предложила миноритарным инвесторам компенсации за изъятие акций в размере 9,6 тыс. руб. за бумагу (перед закрытием акции СМЗ на Мосбирже стоили 7,3 тыс. руб., а на пике — в феврале 2022 года — более 15 тыс. руб.). Почти половина владельцев акций СМЗ согласилась на эти условия.

Представитель частных инвесторов, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов заявлял, что вместе с доверителями планирует обжаловать решение Уральского суда.