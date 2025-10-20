 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Кассация поддержала изъятие акций Соликамского завода у инвесторов

Кассационный суд поддержал решение о прецедентном изъятии у частных инвесторов акций Соликамского магниевого завода в пользу государства. Теперь держатели купленных на бирже бумаг хотят перевести спор в Верховный суд
Соликамский магниевый завод
Соликамский магниевый завод (Фото: Игорь Катаев / ТАСС)

Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов, следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе», — говорится в карточке дела.

Иск об изъятии в пользу государства акций СМЗ у частных инвесторов летом 2022 года подали органы прокуратуры. По их данным, приватизация предприятия в 1992 году была проведена незаконно. В марте 2024 года требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Это стало первым случаем, когда в пользу государства были изъяты ценные бумаги, купленные на организованных торгах. Речь идет о пакете размером 10,6%, которым владели более 2 тыс. частных инвесторов. До этого 89,4% СМЗ было изъято в пользу государства у мажоритарных акционеров предприятия Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова.

Спустя месяц решение обжаловали сами инвесторы, а также Банк России и Мосбиржа. И регулятор, и площадка в своих комментариях по делу подчеркивали, что частные инвесторы считаются добросовестными приобретателями и у них нельзя изымать бумаги, купленные на организованных торгах. Прокуратура после жалоб ЦБ и биржи предложила держателям бумаг компенсации — по 9,6 тыс. руб. за каждую акцию (перед закрытием торгов бумаги СМЗ на бирже торговались по 7,31 тыс. руб., а на пике, в середине февраля 2022 года, — почти по 15,5 тыс. руб. за штуку). Часть из них на компенсации согласились.

В итоге в мае 2025 года 17-й арбитражный апелляционный суд отменил решение об изъятии акций СМЗ у инвесторов. Спустя месяц прокуратура Пермского края обжаловала это постановление.

Изъятие акций у инвесторов отменено. Что значит прецедентное решение суда
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Решение Уральского суда приведет к новому рассмотрению дела следующей инстанцией. Частные инвесторы планируют обратиться в Верховный суд, сказал РБК управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья компания в суде представляет их интересы.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Акции Мосбиржа Банк России
