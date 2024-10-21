Минэк разработал проект договора о трансграничном банкротстве в СНГ
Минэкономразвития разработало проект международного соглашения о трансграничном банкротстве в СНГ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Должников в соответствии с документом смогут признавать несостоятельными вне зависимости от гражданства и места регистрации должника, если центр основных интересов этих фицлиц или организаций находится в одной из стран—участниц соглашения. Предусмотрены исключения для органов власти, предприятия оборонного-промышленного комплекса (ОПК) и банки.
Сейчас трансграничное банкротство осложнено в ситуациях, когда активы должника размещены в нескольких государствах или он задолжал зарубежным кредиторам, правил решения таких случаев в России нет.
В Минэкономразвития сообщили изданию, что согласование проекта «создаст условия для дальнейшего экономического сближения и интеграции в рамках Содружества».
В проекте отмечается, что центр основных интересов физлица расположен по месту жительства, а юрлица — по месту его регистрации. Суд при этом может признать местоположение центра интересов в иной стране, если там, к примеру, расположены большинство активов или кредиторов должника, либо компания ведет основную деятельность.
Следовательно, создается механизм для процедуры банкротства в странах СНГ любых физических и юридических лиц, имеющих в этих странах значительную часть активов и кредиторов. При этой процедуре применяется право того государства, где проводится банкротство, но в отношении имущества должника, которое подлежит государственной регистрации — недвижимости, транспорту и другому, применяется закон страны, которая ведет реестр этой собственности.
Процедуру банкротство получится запустить сразу в нескольких странах, но только одно производство будет основным — по месту центра основных интересов, а все остальные считаются вторичными.
Трансграничные банкротства давно нуждаются в системном регулировании, а «текущие геополитические обострения лишь усилили этот запрос», рассказала газете замглавы департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Елена Мохова. По ее мнению, соглашение может «противодействовать и мошенническому выводу активов со стороны недобросовестных должников, использующих лакуны в праве и рассчитывающих на недосягаемость со стороны иностранных банкротных процедур».
Из-за американских и европейских санкций, затруднения проведения платежей из России, увеличивается количество случаев, когда компания зарегистрирована в одной стране, а ведет работу или имеет активы в другой, пояснил советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк. Он отмечает стремление «синхронизировать подходы к взаимному признанию банкротных процедур» в СНГ, что «позволит кредиторам добиться большей защищенности и рассчитывать на выручку от активов, сосредоточенных в других странах».
Россия сейчас не имеет ни одного международного договора в этой сфере, однако количество спорных ситуаций по трансграничному банкротству увеличивается, «особенно с развитием банкротства граждан, которые особенно склонны перемещаться по всему миру», заявил председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов