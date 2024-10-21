Минэк разработал проект договора о трансграничном банкротстве в СНГ

Сейчас трансграничное банкротство осложняется в случаях, когда активы должника находятся в нескольких странах или он задолжал зарубежным кредиторам. Эксперты отмечают актуальность инициативы в условиях санкций и наличия релокантов

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минэкономразвития разработало проект международного соглашения о трансграничном банкротстве в СНГ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Должников в соответствии с документом смогут признавать несостоятельными вне зависимости от гражданства и места регистрации должника, если центр основных интересов этих фицлиц или организаций находится в одной из стран—участниц соглашения. Предусмотрены исключения для органов власти, предприятия оборонного-промышленного комплекса (ОПК) и банки.

Сейчас трансграничное банкротство осложнено в ситуациях, когда активы должника размещены в нескольких государствах или он задолжал зарубежным кредиторам, правил решения таких случаев в России нет.

В Минэкономразвития сообщили изданию, что согласование проекта «создаст условия для дальнейшего экономического сближения и интеграции в рамках Содружества».

В проекте отмечается, что центр основных интересов физлица расположен по месту жительства, а юрлица — по месту его регистрации. Суд при этом может признать местоположение центра интересов в иной стране, если там, к примеру, расположены большинство активов или кредиторов должника, либо компания ведет основную деятельность.

Следовательно, создается механизм для процедуры банкротства в странах СНГ любых физических и юридических лиц, имеющих в этих странах значительную часть активов и кредиторов. При этой процедуре применяется право того государства, где проводится банкротство, но в отношении имущества должника, которое подлежит государственной регистрации — недвижимости, транспорту и другому, применяется закон страны, которая ведет реестр этой собственности.

Процедуру банкротство получится запустить сразу в нескольких странах, но только одно производство будет основным — по месту центра основных интересов, а все остальные считаются вторичными.

Трансграничные банкротства давно нуждаются в системном регулировании, а «текущие геополитические обострения лишь усилили этот запрос», рассказала газете замглавы департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Елена Мохова. По ее мнению, соглашение может «противодействовать и мошенническому выводу активов со стороны недобросовестных должников, использующих лакуны в праве и рассчитывающих на недосягаемость со стороны иностранных банкротных процедур».

Из-за американских и европейских санкций, затруднения проведения платежей из России, увеличивается количество случаев, когда компания зарегистрирована в одной стране, а ведет работу или имеет активы в другой, пояснил советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк. Он отмечает стремление «синхронизировать подходы к взаимному признанию банкротных процедур» в СНГ, что «позволит кредиторам добиться большей защищенности и рассчитывать на выручку от активов, сосредоточенных в других странах».

Россия сейчас не имеет ни одного международного договора в этой сфере, однако количество спорных ситуаций по трансграничному банкротству увеличивается, «особенно с развитием банкротства граждан, которые особенно склонны перемещаться по всему миру», заявил председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев.