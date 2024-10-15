Рекордное число россиян стали банкротами без суда

В июле—сентябре 12,6 тыс. российских должников были объявлены финансово несостоятельными во внесудебном порядке, а с начала года таких стало свыше 23 тыс. Эксперты связывают всплеск банкротств с упрощением процедуры

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В третьем квартале 2024 года многофункциональные центры (МФЦ) объявили о банкротстве 12,6 тыс. россиян — больше, чем за весь прошлый год (9,3 тыс.), следует из статистики «Федресурса», которую изучил РБК.

Речь идет о числе завершенных процедур внесудебного банкротства: получить статус финансово несостоятельных бесплатно и без обращения в суд могут должники, соответствующие определенным критериям. Механизм заработал в сентябре 2020 года и в первое время был не слишком популярным: за неполный 2020-й МФЦ приняли почти 1,8 тыс. заявлений на внесудебное банкротство, в 2021 году — 4,7 тыс., в 2022-м — 7,1 тыс., в 2023-м — 15,9 тыс. Если заявление должника о финансовой несостоятельности соответствует требованиям, МФЦ принимает его и в большинстве случаев через шесть месяцев после этой даты гражданин объявляется банкротом.

С начала этого года такой статус получили 23,3 тыс. человек, а за все время существования внесудебного банкротства в России — 41,7 тыс. Таким образом, больше половины российских должников из тех, кто банкротился через МФЦ, были признаны финансово несостоятельными именно в 2024 году. С помощью упрощенного банкротства россиянам удалось списать долги на 17,1 млрд руб.

Почему внесудебное банкротство стало популярнее

Изначально воспользоваться внесудебным банкротством могли россияне с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. руб., кто уже подтвердил, что не сможет расплатиться с долгами из-за отсутствия имущества или финансовых возможностей. Это считается доказанным в случае, если все исполнительные производства в отношении должника завершены, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам.

Условие о закрытых исполнительных производствах было существенным препятствием для внесудебного банкротства, отмечали ранее эксперты. С 3 ноября 2023 года правила для должников смягчились — подать заявление на банкротство без суда теперь может:

получатель пенсии или ежемесячного пособия на ребенка, если у него нет имущества и исполнительное производство по его долгу длится более одного года и требования по нему не исполнены или исполнены частично;

гражданин с незавершенным исполнительным производством, которое длится более семи лет.

Кроме того, лимит по сумме долга был расширен: нижняя граница уменьшена до 25 тыс. руб., а верхняя поднята до 1 млн руб.

Поток заявлений о признании банкротом начал резко расти с четвертого квартала прошлого года, следует из данных «Федресурса»: 7,9 тыс. за октябрь—декабрь против 2,8 тыс. за третий квартал. С начала этого года МФЦ приняли на рассмотрение 38,4 тыс. таких обращений от должников, почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Законодательные изменения прежде всего затронули менее защищенные слои населения — пенсионеров и получателей пособий, это и повлияло на динамику банкротств, говорит юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев. Он напоминает, что значительная часть заявлений о списании долгов касается обязательств россиян по кредитам и займам.

По данным «Федресурса», 50% желающих пройти упрощенное банкротство, или 19,2 тыс., — пенсионеры, еще 10% (3,9 тыс.) — получатели социальных пособий и 13% (5,1 тыс.) — граждане, в отношении которых исполнительное производство идет больше семи лет. Должники с завершенным исполнительным производством — те, кто и ранее мог претендовать на внесудебное банкротство, — теперь занимают всего четверть (26%) от общего числа заявителей. Однако в абсолютном выражении поток таких должников вырос: за январь—сентябрь МФЦ приняли от них 10,1 тыс. обращений, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Говорить о выходе на некое плато по числу заявлений пока рано. Вероятнее всего, число обращений граждан в 2025 году в МФЦ с заявлениями о внесудебном банкротстве возрастет, хотя такого кратного увеличения, как было в этом году по сравнению с 2023-м, ждать не стоит», — рассуждает Ковалев.

В 2020–2023 годах внесудебное банкротство только проходило апробацию — сотрудники МФЦ учились работать с заявлениями граждан, напоминает эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев. «Поправки в закон действительно повлияли на поток обращений за внесудебным банкротством, но пока рано подводить итоги. Думаю, что число заявлений еще продолжит расти и за 2025 год процедуру внесудебного банкротства могут завершить более 50 тыс. человек», — предполагает он.

Эксперт также считает, что в России сформировался «отложенный спрос» на внесудебное банкротство, который еще может реализоваться. «В последние пару лет у нас была буквально пандемия телефонного мошенничества, когда на людей (в основном пенсионеров) вешались космические кредиты. Такие должники в судебное банкротство не пойдут, и внесудебного им долго ждать (пока долг «просудят» и завершат исполнительное производство). По оценкам ЦБ, в России очень много пострадавших от кредитного мошенничества», — замечает Алексеев.

Как минимум до середины следующего года число обращений за внесудебным банкротством продолжит расти, соглашается партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков: «На стабильность данного объема, помимо очевидных экономических предпосылок, будет оказывать влияние, например, такой фактор, как достаточно агрессивное (особенно в регионах) продвижение услуг по оформлению и сопровождению внесудебного банкротства со стороны юридических компаний. В дальнейшем, полагаю, «эффект смягчения» требований пройдет и количество обращений за подобным инструментом урегулирования долга не будет превышать 10 тыс. в квартал».

После внедрения послаблений по внесудебному банкротству в Минэкономразвития заявляли, что новых изменений в законе в ближайшее время не планируется.

«Порог долга в 1 млн руб. наиболее отвечает целям внесудебного банкротства — доступность, срочность, прозрачность. Увеличение данной величины может существенно изменить сложившийся баланс между должниками и кредиторами, при котором кредиторы будут в заведомо худшей позиции», — считает Новиков.

Нужно не смягчение условий для внесудебного банкротства, а прозрачные правила игры, соглашается Алексеев. «У нас по-прежнему условием допуска к внесудебной процедуре является завершенное исполнительное производство, а этот параметр до конца не отработан — когда приставы обязаны закончить исполнительное производство? Идет взыскание два-три месяца, имущества у должника нет, нет доходов, он приходит к приставу, просит закрыть исполнительное производство, а пристав этого не делает — мы по-прежнему получаем такие обращения. Если этот процесс сделать более понятным и прозрачным, это тоже прибавило бы внесудебных банкротств и помогло бы тем должникам, кому это реально нужно», — отмечает юрист.