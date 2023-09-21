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Банки Грузии, Израиля и Гонконга не допустили к торгам валютой в России

Правительство не допустило банки Грузии, Израиля и Гонконга к валютным торгам
Правительство на четверть сократило предложенный Минфином список стран, чьи банки и брокеры смогут напрямую принять участие в валютных торгах в России. В окончательный перечень не вошли страны из СНГ и Латинской Америки
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В утвержденный правительством список стран, чьи банки и брокеры смогут принять участие в прямых торгах валютой в России, вошли 32 страны, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. В первоначальном списке, сформированном Минфином и опубликованном в июле 2023 года, было указано 44 страны.

Правительство исключило из предложенного Минфином перечня Аргентину, Грузию, Гонконг (при этом материковый Китай получил прямой выход на российский валютный рынок, за исключением банков и брокеров из Тайваня), Израиль, Камбоджу, Мексику, Молдову, Перу, Тунис, Уругвай, Филиппины и Чили.

РБК направил запросы в Минфин и Банк России о возможных причинах исключения ряда стран из списка.

Допустили к торгам в России почти все страны СНГ, ряд стран Персидского залива — Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и Иран. Также напрямую участвовать в торгах смогут банки и брокеры из стран — крупнейших торговых партнеров России — Китая, Турции и Индии. Еще в перечень попали Египет, ЮАР, Бразилия, Таиланд, Венесуэла, Алжир и ряд других государств, которые не признаны недружественными.

Брокеры и банки из этих стран «могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой и в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки», указано в распоряжении. Документ вступает в силу с 21 сентября.

Закон, предусматривающий допуск иностранных банков и брокеров к участию в организованных валютных торгах в России, вступил в силу с 10 июля. Он разрешает торговать на российском рынке зарубежным компаниям, но предусматривает возможность введения Банком России ряда ограничений для зарубежных участников. В частности, регулятор сможет устанавливать дополнительные требования к участникам торгов из списка стран, согласованного правительством, а также ограничивать объем сделок, которые могут совершать иностранные банки и брокеры.

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