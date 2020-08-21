ЦБ аннулировал лицензию работавшего с 1994 года банка

Участники банка приняли добровольное решение о его ликвидации. ЦБ сообщил, что банк обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Центробанк аннулировал лицензию московского ООО «Коммерческий банк «Славянский кредит», сообщается на сайте регулятора.

Как говорится в сообщении, банк направил ЦБ ходатайство о добровольной ликвидации, решение было принято по итогам общего собрания участников.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — сообщил регулятор. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

«Славянский кредит» занимал 287-е место в банковской системе России по величине активов (по данным ЦБ на 1 августа). Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Как сообщается на сайте банка, решение о ликвидации было принято 2 июля. Руководство банка попросило клиентов закрыть вклады и счета в кредитной организации до 1 сентября. В сообщении банка отмечается, что средства вкладчикам будут выдаваться без потери процентов на дату обращения в банк.