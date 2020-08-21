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Финансы ,  
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ЦБ аннулировал лицензию работавшего с 1994 года банка

Участники банка приняли добровольное решение о его ликвидации. ЦБ сообщил, что банк обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Центробанк аннулировал лицензию московского ООО «Коммерческий банк «Славянский кредит», сообщается на сайте регулятора.

Как говорится в сообщении, банк направил ЦБ ходатайство о добровольной ликвидации, решение было принято по итогам общего собрания участников.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — сообщил регулятор. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

«Славянский кредит» занимал 287-е место в банковской системе России по величине активов (по данным ЦБ на 1 августа). Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Как сообщается на сайте банка, решение о ликвидации было принято 2 июля. Руководство банка попросило клиентов закрыть вклады и счета в кредитной организации до 1 сентября. В сообщении банка отмечается, что средства вкладчикам будут выдаваться без потери процентов на дату обращения в банк.

ЦБ лишил лицензии два московских банка
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«Славянский кредит» был создан в 1994 году. Как сообщается на сайте ЦБ, банк находится под совместным контролем Михаила Васильева и Теимураза Хихинашвили.

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В ноябре 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ruВ- в отношении «Славянского кредита» и сохранило негативный прогноз по рейтингу, что предполагает высокую вероятность его снижения в среднесрочной перспективе. «Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и невысокой операционной эффективностью, адекватной позицией по капиталу и невысоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — говорилось в сообщении агентства.

Рейтинги группы В агентства «Эксперт РА», куда относится рейтинг ruB-, отражают низкий уровень кредитоспособности компании по сравнению с другими объектами рейтинга. У таких финансовых организаций сохраняется возможность исполнения обязательств в полном объеме, однако запас прочности при этом ограничен.

В начале августа ЦБ аннулировал лицензию московского «Межбанковского объединения «Оргбанк», которое работало с 1990 года. В банке приняли решение о его добровольной ликвидации.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ЦБ, банки
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