ЦБ аннулировал лицензию работавшего с 1990 года банка

По размеру активов лишившийся лицензии Оргбанк в июле 2020 года занимал 317-е место в банковской системе России

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Банк России аннулировал с 3 августа лицензию на осуществление банковских операций, выданную московскому «Межбанковскому объединению «Оргбанк». Сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

На сайте Оргбанка кредитная организация названа одним из старейших банков России, он был зарегистрирован ЦБ в августе 1990 года.

По размеру активов Оргбанк в июле 2020 года занимал, по данным портала Banki.ru, 317-е место в банковской системе России.

6 июля владельцами Оргбанка было принято решение о начале его добровольной ликвидации. В связи с этим руководство банка обратилось к клиентам с просьбой до 1 сентября закрыть вклады и счета и расторгнуть договоры по аренде банковских ячеек, получив назад свои средства.