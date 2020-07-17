ЦБ лишил лицензии два московских банка

С начала недели лицензии уже лишились три банка. До этого ЦБ делал долгий перерыв в отзыве лицензий у банков, связанный с кризисом и пандемией

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Центробанк аннулировал лицензию банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанка, сообщила пресс-служба регулятора.

Причиной аннулирования лицензии обоих банков стало ходатайство самих кредитных организаций. Решение о добровольной ликвидации в обоих случаях приняло общее собрание акционеров. В них будет назначена ликвидационная комиссия, сообщила пресс-служба регулятора.

Банк «Кузнецкий мост» занимал 362-е место в банковской системе России по размеру активов, Проминвестбанк — 236-е.

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