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Финансы ,  
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Путин посоветовал прислушаться к словам Набиуллиной про эскроу-счета

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил ускорить процесс передачи застройщикам средств дольщиков с эскроу-счетов в банках. Председатель ЦБ с ним не согласилась. Президент Владимир Путин попросил прислушаться к главе регулятора
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центральный банк отказался поддержать предложение заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина изменить механизм раскрытия счетов эскроу (специальный счет, на который покупатель недвижимости кладет деньги, а продавец может их забрать, когда выполнит условия договора; за этим следит банк, выступающий посредником). О несогласии с вице-премьером заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета.

«Мы не можем это [предложение] поддержать, — сказала она. — Это основа механизма кредитования сейчас, для того чтобы не появлялись обманутые дольщики».

Глава регулятора напомнила, что на эскроу-счетах лежат средства граждан, а не застройщиков, иными словами «граждане должны получать либо квартиру, либо у них есть эти деньги». Сейчас раскрывать счета эскроу нужно уже после выдачи заключения о соответствии (ЗОС) до ввода жилья в эксплуатацию, сказала Набиуллина. На практике в одних регионах, например в Московском, это происходит быстро, а в других между выдачей ЗОС и решением о вводе в эксплуатацию «проходит и два-три месяца», указала она. «Если здесь нет рисков, тогда, на мой взгляд, не нужно два документа, нужен один документ. Здесь очень важно сохранить принцип, когда у людей не забирают деньги строители, пока не выдали квартиру. Здесь я бы очень попросила это поддержать», — добавила глава ЦБ.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент попросил прислушаться к мнению Набиуллиной, напомнив, что счета эскроу в первую очередь предназначены для защиты интересов населения. «В этом весь смысл был реформы, которую мы делали, чтобы обеспечить интерес людей и не позволить никому злоупотреблять их ресурсами и средствами», — указал Владимир Путин.

Вице-премьер на заседании президиума Госсовета предложил ускорить процесс передачи застройщикам средств дольщиков, хранящихся на эскроу-счетах, — предоставлять их после выдачи заключения, не дожидаясь разрешения на ввод в эксплуатацию. «Сегодня на счетах эскроу уже порядка четырех триллионов рублей собрано, из них прокредитовано непосредственно застройщиком 3,2 триллиона рублей. С учетом накопленного опыта считаю, что совместно с Банком России нам необходимо отработать механизмы и условия, когда можно найти возможность частичного раскрытия [счетов эскроу] без риска для завершения строительства объекта, с гарантированным возвратом сдачи объектов», — предложил Хуснуллин.

С июля 2019 года российские застройщики обязаны привлекать средства от банков, деньги же дольщиков должны храниться на эскроу-счетах до достройки объектов.

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Елена Чернышова
Эльвира Набиуллина Марат Хуснуллин Владимир Путин дольщики застройщики

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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