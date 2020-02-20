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Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

Во второй половине 2019 года после введения обязательных эскроу-счетов число заключенных договоров долевого участия в жилых домах по всей России упало на 26%. Это нивелировало рост в преддверии реформы в первом полугодии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Продажи квартир и нежилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах в России по итогам 2019 года сократились на 1,7%, подсчитал РБК на основе статистики Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В прошлом году во всех регионах России были заключены 783,1 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 13,4 тыс. меньше, чем годом ранее.

Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов. До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс. ДДУ — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Во втором полугодии число заключенных договоров уменьшилось уже на 26%, до 338,7 тыс.

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В своей статистике Росреестр учитывает все типы ДДУ, которые заключаются для покупки недвижимости в новостройках: это не только квартиры, но также нежилые помещения, в том числе апартаменты, машино-места, помещения для магазинов на первых этажах и т.п. В Росреестре на момент публикации не предоставили уточняющую информацию по разным типам недвижимости.

В преддверии перехода отрасли на новую модель многие застройщики перестраховывались и старались свои проекты вывести на критерии, которые помогли бы им реализовывать квартиры еще по старым правилам, констатирует заместитель директора по продажам группы «Гранель» Сергей Нюхалов. По его словам, это помогло застройщикам выиграть время для перестройки своей финансовой модели и адаптации к новым условиям на рынке недвижимости.

Первое полугодие — однозначно перестраховка, согласна директор департамента аналитики и планирования продаж делевопера ФСК Ксения Цаплина. Для того чтобы продать больше квартир, застройщики предлагали квартиры со скидками, вводили специальные акции, напоминает коммерческий директор компании «Колди» Максим Каварьянц.

В чем суть реформы долевого строительства, как сейчас продаются новостройки через эскроу-счета и будет ли дорожать недвижимость — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, жилье, дольщики
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