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НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,31%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета
Центробанк впервые представил статистику открытия эскроу для покупки жилья в российских регионах. Хотя бы по одному счету открыто в 49 регионах. Всего на эскроу-счетах сейчас лежит 30 млрд руб.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Центральный банк России впервые обнародовал информацию о проектном финансировании при долевом строительстве с данными по каждому региону. Из статистики регулятора следует, что во многих регионах России пока не открыто ни одного счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ): такие счета есть только в 49 из 85 российских регионов, то есть в 57%. В семи регионах сейчас жилье или не строится совсем или возводится без привлечения дольщиков (по госзаказу и т.п). Если исключить эти субъекты, то доля регионов с распространением эскроу-счетов возрастет до 63%.

Всего в России (по данным на 26 августа) было открыто более 10 тыс. эскроу-счетов, остаток на них — 30,2 млрд руб. Лидером при этом стала Москва: в столице открыто почти 2 тыс. эскроу-счетов, на которых собрано 13,4 млрд руб. Кроме того, в первой тройке Московская и Ленинградская области со 675 и 674 счетами соответственно.

«Лидерство Москвы, Московской и Ленинградской областей и в адаптации новых законодательных понятно. В целом цифры не вызывают вопросов, так как регионы, лидирующие по заключенным ДДУ с применением эскроу-счетов, являются одними из лидеров по объему спроса», — говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Москва, Московская и Ленинградская области занимают соответственно первое, третье и седьмое места по заключенным ДДУ во втором квартале 2019 года, по данным Росреестра.

Бизнес
«Дом.РФ» оценил площадь «проблемного» жилья при переходе на эскроу-счета

Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ: в городе открыто всего 167 эскроу-счетов. Отставание, вероятно, объясняется тем, что большинство жилых проектов в городе получило отсрочку в переходе на эскроу-счета. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, только 6,5% строящегося в городе жилья нужно продавать с использованием таких счетов. В Москве этот показатель составляет 25%.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением финансирования от банков. Объекты нельзя строить непосредственно на деньги покупателей — средства дольщиков до достройки хранятся на специальных эскроу-счетах, а девелоперы возводят дома на кредиты. Перейти на новый механизм финансирования строительства застройщики должны были и по текущим проектам. Исключение правительство сделало только для тех, что были начаты до 1 июля и построены не менее чем на 6–30% (в зависимости от типа проекта и застройщика) и где продано не менее 10% квартир. Однако в итоге под эти критерии попало большинство строящегося жилья — 66,2 млн кв. м (81,6% домов, которые строятся по ДДУ).

«Процесс перехода на эскроу сложный и трудоемкий, особенно тяжело он идет в регионах, что мы видим из статистики ЦБ, и это ожидаемо», — говорит генеральный директор ГК «МИЦ» (группа перешла на продажи через эскроу-счета по всем проектам) Даромир Обуханич.

Директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов отмечает, что в статистике ЦБ прослеживаются две корреляции: в регионах — лидерах по строительству и в тех, где работают лидеры отрасли (Москва, Петербург и города-миллионники), процент эскроу выше, несмотря на то что крупнейшим компаниям разрешено достраивать и строить без эскроу большинство проектов.

Автор: Надежда Федорова
Теги: жилая недвижимость, Центральный банк
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«Дом.РФ» оценил площадь «проблемного» жилья при переходе на эскроу-счета
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