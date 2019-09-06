В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета

Центробанк впервые представил статистику открытия эскроу для покупки жилья в российских регионах. Хотя бы по одному счету открыто в 49 регионах. Всего на эскроу-счетах сейчас лежит 30 млрд руб.

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Центральный банк России впервые обнародовал информацию о проектном финансировании при долевом строительстве с данными по каждому региону. Из статистики регулятора следует, что во многих регионах России пока не открыто ни одного счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ): такие счета есть только в 49 из 85 российских регионов, то есть в 57%. В семи регионах сейчас жилье или не строится совсем или возводится без привлечения дольщиков (по госзаказу и т.п). Если исключить эти субъекты, то доля регионов с распространением эскроу-счетов возрастет до 63%.

Всего в России (по данным на 26 августа) было открыто более 10 тыс. эскроу-счетов, остаток на них — 30,2 млрд руб. Лидером при этом стала Москва: в столице открыто почти 2 тыс. эскроу-счетов, на которых собрано 13,4 млрд руб. Кроме того, в первой тройке Московская и Ленинградская области со 675 и 674 счетами соответственно.

«Лидерство Москвы, Московской и Ленинградской областей и в адаптации новых законодательных понятно. В целом цифры не вызывают вопросов, так как регионы, лидирующие по заключенным ДДУ с применением эскроу-счетов, являются одними из лидеров по объему спроса», — говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Москва, Московская и Ленинградская области занимают соответственно первое, третье и седьмое места по заключенным ДДУ во втором квартале 2019 года, по данным Росреестра.

Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ: в городе открыто всего 167 эскроу-счетов. Отставание, вероятно, объясняется тем, что большинство жилых проектов в городе получило отсрочку в переходе на эскроу-счета. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, только 6,5% строящегося в городе жилья нужно продавать с использованием таких счетов. В Москве этот показатель составляет 25%.