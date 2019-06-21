Греф допустил ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов

Это будет касаться соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства, уточнил он. С 1 октября Центробанк вводит для банков требования учитывать при выдаче потребкредитов долговую нагрузку заемщика

Герман Греф (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Интерфакс».

«Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства», — сказал предправления кредитной организации.

Он напомнил, что согласно новым правилам при достижении домохозяйствами установленных пределов им нельзя будет получать кредиты. Тем не менее он заметил, что запретить выдачу таких кредитов нельзя.

С 1 октября российские банки станут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика. Новую шкалу кредитования определил Центробанк. Регулятор, в свою очередь, введет специальные надбавки к коэффициентам риска, которые будут кроме долговой нагрузки учитывать показатель полной стоимости кредита.