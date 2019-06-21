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Microsoft $147,5 (+7,65%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+18,01%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Греф допустил ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов
Это будет касаться соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства, уточнил он. С 1 октября Центробанк вводит для банков требования учитывать при выдаче потребкредитов долговую нагрузку заемщика
Герман Греф (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Интерфакс».

«Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства», — сказал предправления кредитной организации.

Он напомнил, что согласно новым правилам при достижении домохозяйствами установленных пределов им нельзя будет получать кредиты. Тем не менее он заметил, что запретить выдачу таких кредитов нельзя.

Финансы
ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов

С 1 октября российские банки станут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика. Новую шкалу кредитования определил Центробанк. Регулятор, в свою очередь, введет специальные надбавки к коэффициентам риска, которые будут кроме долговой нагрузки учитывать показатель полной стоимости кредита.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу. В случае если клиенты будут обозначать доход, который не подтверждается документами, банки будут его учитывать в объеме, который либо не превышает подтвержденный документами доход, либо равен среднемесячному доходу в регионе.

Политика
Путин обратил внимание ЦБ на закредитованность населения

ЦБ уже выражал обеспокоенность ускоренным ростом этого сегмента кредитования, который по состоянию на 1 мая достиг значения плюс 25,3% в годовом выражении. Во время прямой линии, которая прошла днем ранее, 20 июня, президент Владимир Путин поручил регулятору уделить больше внимания на проблему закредитованности населения страны.

Автор: Анна Трунина
Теги: Герман Греф, Сбербанк, потребительские кредиты
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Путин обратил внимание ЦБ на закредитованность населения
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