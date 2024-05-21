Число россиян с капиталом от ₽100 млн за 2023 год выросло в полтора раза

По данным Frank RG, чуть больше 20 тыс. клиентов российских банков имеют личный капитал от 100 млн руб. За год их активы выросли более чем на 5 трлн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

На конец 2023 года в России насчитывалось 21,8 тыс. банковских клиентов с капиталом от 100 млн руб., за год их число выросло на 50%, следует из обзора аналитической компании Frank RG (есть у РБК). Речь идет о потребителях сегмента HNWI (англ. High-net-worth individual), чьи ликвидные активы превышают $1 млн. Эксперты Frank RG учитывали банковских клиентов, готовых держать капитал внутри страны, оценивались их средства на счетах и вкладах, а также вложения в ценные бумаги.

До 2022 года численность этой группы составляла 18,5 тыс. человек. Таким образом, несмотря на кризис, сегмент HNWI увеличился на 17,8%. На конец 2023 года 4,1 тыс. человек, или 18,8% состоятельных клиентов российских банков, относились к группе сверхбогатых с капиталом от 500 млн руб. За год их число выросло на 60%, или 1600 человек, но за два года — на 17% (600 человек) из-за кризисной посадки.

Совокупный капитал российских потребителей сегмента HNWI на конец 2023 года оценивался в 13,1 трлн руб. За январь—декабрь он увеличился на 62%, или более чем 5 трлн руб., за два года рост составил 19,5% (2,1 трлн руб.). Примерно три четверти от 13,1 трлн руб. (9,4 трлн руб.) приходится на сбережения сверхбогатых. Совокупный капитал всех российских домохозяйств, по подсчетам Frank RG, приближается к 57 трлн руб.

За счет чего росли активы состоятельных клиентов банков

Как отмечается в исследовании, в 2022 году объем ликвидных активов клиентов сегмента HNWI внутри России просел из-за изменений на фондовом рынке и отрицательной валютной переоценки. Еще примерно 1,5 трлн руб. сокращения обеспечил отток капитала этой клиентской группы из страны. В 2023 году ситуация кардинально изменилась: капитал рос за счет увеличения ставок по депозитам, положительной валютной переоценки и роста фондового рынка. Однако больше трети прироста (35,4%) произошло за счет «притока нового капитала», подсчитали аналитики. Он был обусловлен «сокращением оттока капитала из России» и уменьшением объема трансграничных переводов в прошлом году, говорится в материалах Frank RG.

На конец 2023 года 29,4% сбережений состоятельных клиентов были в валюте, а остальные 70,6% — в рублях. По сравнению с 2022 годом это соотношение изменилось незначительно, а в 2021 году на валютные активы приходилось больше половины капитала (51,2%) таких потребителей. Доля доллара и евро в кошельках богатых россиян продолжает падать: в американской валюте в 2023 году хранилось примерно 53% нерублевых сбережений (-12 процентных пунктов за год), в евро — 12% (- п.п.), а юань вышел на второе место с долей 31% (+15 п.п).

При этом распределение капитала клиентов HNWI по странам после кризиса и санкций изменилось не радикально: на конец 2023 года 60–65% активов состоятельные россияне по-прежнему держали не в России. Для сравнения: в 2018 году за рубежом хранилось примерно 70% их капитала. Frank RG фиксирует заметное падение популярности таких юрисдикций, как Швейцария, Великобритания и страны Евросоюза. Единственная юрисдикция, чья привлекательность среди состоятельных россиян с точки зрения размещения капитала выросла за год, — Гонконг. Но сбережения там держат пока только 3% таких клиентов банков, показал опрос Frank RG.

Как отмечается в исследовании, интерес потребителей сегмента HNWI к инвестициям возвращается. На конец 2023 года 52% их капитала размещалось на счетах и депозитах, а остальные 48% — в инвестиционных инструментах. В 2022 году, на фоне просадки российского фондового рынка, доля банковских продуктов возрастала до 58%, хотя до кризиса капитал состоятельных клиентов распределялся между классическими вкладами и инвестициями поровну.