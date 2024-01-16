В ЦБ заявили о планах привлечь 9 млн россиян к долгосрочным сбережениям

К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений станет не менее 9 млн россиян, заявил первый зампред ЦБ Чистюхин. Объем вложений может составить 1,2 трлн руб. Операторами системы уже стали девять НПФ

Фото: Максим Шеметов / Reuters

К 2030 году в программе долгосрочных сбережений будут задействованы средства не менее 9 млн россиян совокупным объемом свыше 1 трлн руб. Такой прогноз на Дне финансов в Москве дал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, передает корреспондент РБК.

«Мы верим в то, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сумеют предложить своим клиентам понятные, прозрачные и, что не менее важно, консервативные стратегии, которые приведут на рынок большое количество участников программы долгосрочных сбережений. Там очень амбициозные планы — к 2030 году не менее 9 млн человек могут быть участниками данной программы, и мы хотели бы верить, что в ПДС будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб.», — сказал Чистюхин.

В 2024 году необходимый объем вложений граждан в рамках программы должен составить 250 млрд руб., а в 2026 году — не менее 1% ВВП, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений президента Владимира Путина.

По словам Чистюхина, НПФ уже начали «активно вступать» в программу. «На сегодняшний день нами согласованы правила девяти фондов; это значит, [что] они могут быть операторами новой системы», — указал он, не раскрыв названий. По состоянию на 15 января в России действует 37 НПФ, следует из данных ЦБ.

Чистюхин отметил, что цель программы долгосрочных сбережений не только помочь гражданам создать финансовую подушку безопасности на старость, но и поддержать экономику.

«Это очень важный инструмент не только для сохранения и приумножения сбережений граждан, но это и инструмент, который позволит создать долгосрочное финансирование в экономике. Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгосрочные, сложные проекты, для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет этот денежный актив сформировать», — констатировал он.

На руках у россиян находится 40 трлн руб. сбережений, которые могут быть использованы для инвестиций в экономику, оценивал министр финансов Антон Силуанов. «Хорошие ресурсы, этот ресурс может как приносить доход гражданам, так и использоваться как источник для экономического развития», — отмечал он.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с января 2024 года. Она представляет собой добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства, который предполагает активное самостоятельное накопление капитала на пенсию или крупную финансовую цель. В ее рамках гражданин платит добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд, а тот инвестирует их, обеспечивая доходность вложений. При этом государство предлагает стимулирующие льготы в виде налоговых вычетов и софинансирования. Подробно об условиях программы РБК писал ранее.