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СК возбудил новое дело из-за потери Татфондбанком 41 млрд руб.

Новое уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов в связи с причинением Татфондбанку ущерба на 41,2 млрд руб.
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Действия бывших топ-менеджеров Татфондбанка, лишенного лицензии еще в 2017 году, стали поводом для возбуждения нового уголовного дела. По версии следствия, в 2015–2016 годах представители руководства Татфондбанка причинили ему ущерб в размере более 41,2 млрд руб.

«Активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Новое уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по факту причинению банку крупного ущерба по ст. 160 (присвоение или растрата), ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК. О привлечении кого-либо из бывших сотрудников Татфондбанка к делу в качестве подозреваемых или обвиняемых СК не сообщает.

АСВ потребовало с экс-руководителей Татфондбанка 141 млрд руб.
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Роберт Мусин

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

СК напомнил также, что суд продолжает рассматривать уголовное дело против бывшего главы правления Татфондбанка Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде ущерба в размере более 53 млрд руб.

РБК направил запрос в АСВ.

В середине мая АСВ объявило о направлении на расчеты с кредиторами Татфондбанка дополнительных 1,55 млрд руб., вырученных от реализации имущества банка, а также взысканных с должников банка. В АСВ пояснили, что после выделения дополнительных средств доля удовлетворения требований кредиторов первой очереди Татфондбанка увеличится с 40,27% до 42,46%.

АСВ попросило суд обанкротить Коркунова
Финансы
<p>Андрей Коркунов</p>

20 мая еще один банк из Татарстана — «Анкор Банк Сбережений», лишенный лицензии в один день с Татфондбанком — подал в суд на своего бывшего совладельца и председателя совета директоров Андрея Коркунова. Банк, конкурсным управляющим которого является АСВ, просит суд признать Коркунова банкротом.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Павел Казарновский
Теги: Татфондбанк, СК
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