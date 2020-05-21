СК возбудил новое дело из-за потери Татфондбанком 41 млрд руб.

Новое уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов в связи с причинением Татфондбанку ущерба на 41,2 млрд руб.

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Действия бывших топ-менеджеров Татфондбанка, лишенного лицензии еще в 2017 году, стали поводом для возбуждения нового уголовного дела. По версии следствия, в 2015–2016 годах представители руководства Татфондбанка причинили ему ущерб в размере более 41,2 млрд руб.

«Активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Новое уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по факту причинению банку крупного ущерба по ст. 160 (присвоение или растрата), ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК. О привлечении кого-либо из бывших сотрудников Татфондбанка к делу в качестве подозреваемых или обвиняемых СК не сообщает.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.