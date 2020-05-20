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АСВ попросило суд обанкротить Коркунова

Ранее Агентство по страхованию вкладов подало иск о привлечении Андрея Коркунова к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,9 млрд руб.
Андрей Коркунов
Андрей Коркунов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Лишенный лицензии «Анкор Банк Сбережений», конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), подал в суд на своего бывшего совладельца и председателя совета директоров Андрея Коркунова. В иске, поданном 19 мая в Арбитражный суд Москвы, бизнесмена просят признать банкротом.

В начале марта АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана иск о привлечении Коркунова и других лиц, под контролем которых ранее находился «Анкор Банк», к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,94 млрд руб.

По данным ЦБ на март 2015 года (последняя доступная версия), Коркунов контролировал чуть менее 50% акций «Анкор Банка».

Лицензия у «Анкор Банка» была отозвана ЦБ в начале марта 2017 года. По данным ЦБ, кредитная организация инвестировала в низкокачественные активы, не создавала адекватных принятым рискам резервов и не смогла своевременно исполнить обязательств перед кредиторами. 10 апреля того же года Арбитражный суд Татарстана признал «Анкор Банк» банкротом.

В августе 2017 года АСВ оценило обязательства «Анкор Банка» почти в 6,5 млрд руб. В декабре того же года Коркунов, занимавший тогда пост вице-президента Общероссийской общественной организации «Опора России», был выведен из состава Высшего совета «Единой России».

Коркунов — основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов», в 2007 году ее выкупила за $300 млн американская компания Wm. Wrigley Jr. Company.

Автор: Евгений Калюков
Теги: АСВ, Андрей Коркунов
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