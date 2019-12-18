АСВ потребовало с экс-руководителей Татфондбанка 141 млрд руб.

Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Татарстана. Агентство по страхованию вкладов считает, что топ-менеджеры не предупредили банкротство банка

Роберт Мусин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Татарстана иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Татфондбанка и просит взыскать с них 141 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, опубликованном в среду на сайте агентства.

В качестве ответчиков значатся бывший председатель правления банка Роберт Мусин, еще один бывший предправления Ильдус Мингазетдинов и экс-заместитель председателя правления Наиля Тагирова, а также восемь других бывших топ-менеджеров. Иск был подан 16 декабря.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что топ-менеджеры банка замещали рыночные активы на безнадежные, приобретали неликвидные ценные бумаги, передавали ликвидные активы в доверительное управление связанной с банком организации. Меры по предупреждению банкротства кредитной организации руководством не осуществлялись.

Все эти действия и бездействия, по мнению АСВ, привели к существенному ухудшению финансового положения банка, что стало причиной невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.