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АСВ потребовало с экс-руководителей Татфондбанка 141 млрд руб.
Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Татарстана. Агентство по страхованию вкладов считает, что топ-менеджеры не предупредили банкротство банка
Роберт Мусин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Татарстана иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Татфондбанка и просит взыскать с них 141 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, опубликованном в среду на сайте агентства.

В качестве ответчиков значатся бывший председатель правления банка Роберт Мусин, еще один бывший предправления Ильдус Мингазетдинов и экс-заместитель председателя правления Наиля Тагирова, а также восемь других бывших топ-менеджеров. Иск был подан 16 декабря.

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АСВ в ходе конкурсного производства установило, что топ-менеджеры банка замещали рыночные активы на безнадежные, приобретали неликвидные ценные бумаги, передавали ликвидные активы в доверительное управление связанной с банком организации. Меры по предупреждению банкротства кредитной организации руководством не осуществлялись.

Все эти действия и бездействия, по мнению АСВ, привели к существенному ухудшению финансового положения банка, что стало причиной невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов пояснил РБК, что иски о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках банкротства кредитных организаций — «нормальная практика» для АСВ. «С большой долей вероятности, АСВ удастся это сделать, поскольку этот механизм отлажен и хорошо работает. В данном случае можно спорить по поводу участия каждого конкретного лица, которого пытаются к субсидиарной ответственности привлечь. Должны быть установлены степень вины такого лица в банкротстве банка, степень его участия в принятии тех или иных решений, которые повлекли негативные для банка последствия, и размер этой ответственности. То, что кто-то все же понесет наказание, — это факт, остается только вопрос, кто конкретно и в каком размере», — считает Фролов.

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Лицензия Татфондбанка была отозвана в 2017 году. Тогда же был арестован предправления Мусин. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по шести эпизодам ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями), которые, по версии следствия, были совершены в период с 2013 по 2016 год. Следователи считают, что Мусин в течение этого времени действовал не в интересах банка, а в целях личного обогащения. Сам Мусин на суде частично признал свою вину.

Авторы: Мария Бондаренко, Павел Казарновский
Теги: Татфондбанк, АСВ, уголовное дело
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