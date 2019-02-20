Минфин предложил на год отложить обязательный ввод касс для ИП

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,72 -0,05 EUR Бирж. 74,47 -0,10 Brent 66,03 -0,39% USD Нал. 66,22 65,42 EUR Нал. 75,13 74,23 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1332 -0,0010 BTC/USD Бирж. 4 037,70 46,30 IMOEX 2 473,11 0,59% RTSI 1 185,51 1,01% DJIA 25 891,32 —% Nasdaq 7 486,77 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $56 (+8,32%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,44%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Oracle $56 (+8,32%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,44%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 14:22
РПЛ назвала дату внедрения видеоповторов в чемпионате России по футболу Спорт, 14:34 Матвиенко предложила обязать врачей отрабатывать обучение на бюджете Общество, 14:32 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 14:25 В ПФР оценили затраты на индексацию пенсий по поручению Путина Общество, 14:17 Мединский отреагировал на призыв Украины запретить показ фильма «Т-34» Общество, 14:11 Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины Политика, 14:08 АФК «Система» заключила 4 сделки за день: как это скажется на акциях Quote, 14:05 Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе Политика, 14:01 Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном» Политика, 13:50 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 13:48 Путин поручил софинансировать траты регионов на помощь через соцконтракт Общество, 13:48 Путин обвинил приспешников США в «подхрюкивании» американцам Политика, 13:47 Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах Общество, 13:41 Путин потребовал рекультивировать 30 свалок в черте городов за два года Общество, 13:41
Экономика ,  
0 
Минфин предложил на год отложить обязательный ввод касс для ИП
Такая мера, отметил глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов, позволит произвести комфортный переход на новую систему контроля за доходами индивидуальных предпринимателей посредством контрольно-кассовой техники
Фото: Андрей Любимов / РБК

Индивидуальным предпринимателям нужно дать отсрочку по применению контрольно-кассовой техники на один год, считает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил на расширенной коллегии налоговых органов, передал корреспондент РБК.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на новый порядок расчетов уже перешли 865 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано 2,3 млн касс, и это в два раза больше, чем до реформы. В сутки пробивается 150 млн чеков на 90 млрд руб.

До 1 июля контрольно-кассовую технику должны установить 3 млн налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, которые ранее уже получили отсрочку.

«Важно, чтобы завершение перехода прошло максимально комфортно, без сбоев», － подчеркнул Силуанов.

Общество
Силуанов подсчитал зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиян

«С учетом проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход прошу представить предложение о том, чтобы, до тех пор пока мы не установили по всей стране новый режим для лиц без наемных работников, перенести срок обязательного применения контрольно-кассовой техники такими налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями, на год», － заявил Силуанов.

Специальный налоговый режим для самозанятых, по словам министра, должен начать действовать на территории всей страны в 2020 году. Сейчас эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.

Специальный налоговый режим дает возможность индивидуальным предпринимателям без наемных работников перерегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% юрлицам. Но совмещать два режима нельзя даже по разным видам деятельности.

Переход на контрольно-кассовую технику позволит избавиться от налоговой отчетности, отметил глава ФНС Михаил Мишустин. «ККТ станет основным источником данных, и можно будет не заполнять налоговые декларации вообще», － сказал глава ФНС.

Экономика
Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике

Недавно Росстат впервые подсчитал долю малого и среднего бизнеса в экономике страны. Пока ведомство привело оценку за 2017 год: это 21,9%​. Для сравнения, согласно данным Института экономики роста, доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. В Великобритании — 51%, в Нидерландах — 63%.

Авторы: Ольга Агеева, Анна Трунина
Теги: Минфин России, индивидуальные предприниматели, Антон Силуанов ..., кассовая техника, Федеральная налоговая служба
Материалы по теме
Отсрочка для кассиров: когда бизнес начнут штрафовать за старые чеки
Экономика
Количество DDoS-атак на онлайн-кассы выросло на 836%
Технологии и медиа
МВД раскрыло «перебивавшую» кассовые аппараты для ухода от налогов ОПГ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter