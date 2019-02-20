Минфин предложил на год отложить обязательный ввод касс для ИП

Минфин предложил на год отложить обязательный ввод касс для ИП

Такая мера, отметил глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов, позволит произвести комфортный переход на новую систему контроля за доходами индивидуальных предпринимателей посредством контрольно-кассовой техники

Фото: Андрей Любимов / РБК

Индивидуальным предпринимателям нужно дать отсрочку по применению контрольно-кассовой техники на один год, считает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил на расширенной коллегии налоговых органов, передал корреспондент РБК.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на новый порядок расчетов уже перешли 865 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано 2,3 млн касс, и это в два раза больше, чем до реформы. В сутки пробивается 150 млн чеков на 90 млрд руб.

До 1 июля контрольно-кассовую технику должны установить 3 млн налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, которые ранее уже получили отсрочку.

«Важно, чтобы завершение перехода прошло максимально комфортно, без сбоев», － подчеркнул Силуанов.