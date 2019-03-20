Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

Федеральная резервная система решила оставить базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5%. Это укрепило российскую валюту

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 21:16 мск доллар опустился до 63,88 руб., позже курс упал до отметки 63,65 руб. Курс евро снизился до 72,9 руб. в 21:17 мск, позже он упал до отметки 72,74 руб.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5%. Кроме того, понижен прогноз роста ВВП США в 2019 и 2020 годах: с 2,3 до 2,1% и с 2 до 1,9% соответственно. Прогноз инфляции тоже понижен — с 1,9 до 1,8% в 2019 году и с 2,1 до 2% в 2020 году.

Цена на нефть марки WTI 20 марта впервые с ноября превысила $60 за баррель. Brent торгуется выше $68 за баррель.

18 марта курсы доллара и евро опустились до уровня лета 2018 года. Американская валюта опустилась ниже отметки 64,5 руб. В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже в начале августа 2018 года. Курс евро опускался ниже 73 руб., что стало самым низким показателем с конца июля прошлого года.