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Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,48%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США
Федеральная резервная система решила оставить базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5%. Это укрепило российскую валюту
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 21:16 мск доллар опустился до 63,88 руб., позже курс упал до отметки 63,65 руб. Курс евро снизился до 72,9 руб. в 21:17 мск, позже он упал до отметки 72,74 руб.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5%. Кроме того, понижен прогноз роста ВВП США в 2019 и 2020 годах: с 2,3 до 2,1% и с 2 до 1,9% соответственно. Прогноз инфляции тоже понижен — с 1,9 до 1,8% в 2019 году и с 2,1 до 2% в 2020 году.

Цена на нефть марки WTI 20 марта впервые с ноября превысила $60 за баррель. Brent торгуется выше $68 за баррель.

18 марта курсы доллара и евро опустились до уровня лета 2018 года. Американская валюта опустилась ниже отметки 64,5 руб. В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже в начале августа 2018 года. Курс евро опускался ниже 73 руб., что стало самым низким показателем с конца июля прошлого года.

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«Цены на нефть консолидируются на относительно высоких уровнях, счет текущих операций сезонно силен и с запасом перекрывает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Фактор налоговых выплат в марте тоже может оказывать некоторую поддержку рублю», — указывал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубный. Однако, по его мнению, потенциал для продолжения укрепления рубля в районе отметки 60 руб.​ за доллар сейчас отсутствует.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: ФРС США, курс доллара
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