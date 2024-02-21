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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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ОТП Банк предупредил о проблемах с оплатой услуг и переводами из-за QIWI

ОТП Банк предупредил о проблемах с оплатой услуг и переводами из-за QIWI
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
ОТП Банк предупредил клиентов о том, что оплата услуг и переводы по номеру карты временно недоступны. Ранее схожие проблемы возникли у ряда компаний и банков после отзыва лицензии
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Клиентам ОТП Банка временно недоступны переводы по номеру карты в другие банки и оплата услуг, в том числе ЖКХ. Об этом банк предупреждает в мобильном приложении, убедился сотрудник РБК.

Банк рекомендовал пользоваться переводами по номеру телефона. Ранее об аналогичных проблемах предупредил Райффайзенбанк.

После того как утром 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка, проблемы возникли у ряда компаний и кредитных организаций, в частности:

  • перестала работать платежная система Contact (принадлежит группе QIWI), используемая для переводов за границу;
  • пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны;
  • оплата картой в приложении для вызова такси «Ситимобил» также недоступна;
  • отзыв лицензии затронул и часть клиентов банка «Точка», которые обслуживались на филиале в QIWI Банке. «Для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД», — пообещали в банке.

Владельцам QIWI-кошельков рекомендовали обратиться в АСВ за компенсациями
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК
 

Сервис по оплате различных услуг для банков — один из сегментов бизнеса QIWI. Компания предоставляла банкам возможность рассчитываться по услугам более чем 1,5 тыс. мерчантов (магазинов и предприятий), в том числе за услуги ЖКХ. Платеж поступал через онлайн-банк, или банкомат, или терминал, или кассу банка-партнера, затем шел в QIWI Банк, а тот в свою очередь рассчитывался за сотовую связь, ЖКХ, игры, интернет, телевидение и т.д.

Банк России объяснил отзыв лицензии у QIWI Банка тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ. Вместе с тем регулятор отметил, что банк участвует в системе страхования вкладов: соответственно, их суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб. Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках, но в АСВ рекомендовали держателям QIWI-кошельков все равно обратиться за компенсациями.

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Это первый случай отзыва лицензии у банка с августа 2022 года — тогда ее лишился Кросна-банк.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ОТП Банк Денежные переводы оплата QIWI
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