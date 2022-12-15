СПБ Биржа запланировала запуск торгов акциями Мексики, ЮАР и Узбекистана

СПБ Биржа рассматривает запуск торгов акциями из Мексики, ЮАР и других стран. Но какие именно торги удастся запустить быстрее, пока непонятно

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СПБ Биржа, специализирующаяся на торгах иностранными акциями, рассматривает запуск торгов инструментами из новых дружественных юрисдикций, следует из презентации, которую на брифинге представил гендиректор биржи Роман Горюнов.

Речь идет об акциях из Узбекистана, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и других развивающихся стран, передает корреспондент РБК. Впрочем, конкретных договоренностей по срокам пока нет, следует из слов Горюнова.

«Сейчас мы живем во времени коротких решений. Все настолько быстро меняется, что корректный план на год поквартальный представляется просто утопией», — признал Горюнов. Бумаги каких стран удастся запустить быстрее, пока непонятно. «Поэтому смысла поквартально планировать, что в первом квартале мы сделаем Индию, во втором Бразилию — сложно. Мы говорим про юрисдикции с большим количеством ограничений. Все из них обладают разными родами ограничениями на движение капитала, на работу иностранных инвесторов, на налоги», — заключил глава биржи.

Летом СПБ Биржа уже запустила торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Изначально она планировала, что в течение 2023 года их число на площадке вырастет до 1 тыс., но теперь пересмотрела планы до 500 бумаг, следует из презентации Горюнова.

СПБ Биржа — основная площадка для торгов иностранными бумагами в России, но после начала военной операции России на Украине международные депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть иностранных ценных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам и хранились в российском депозитарии, оказалась заблокирована, а купоны и дивиденды по ним перестали поступать. В июне ЕС официально ввел санкции против НРД, а позднее Банк России предписал СПБ Бирже ограничить торги заблокированными бумагами.

В ноябре биржа дала инвесторам возможность заключать сделки с частью заблокированных ранее иностранных ценных бумаг благодаря договоренностям с иностранным институциональным инвестором, который обменял равное количество бумаг, в цепочке хранения которых нет НРД, на бумаги тех же эмитентов с участием НРД. По состоянию на 19 октября стоимость замороженных активов оценивалась в $312 млн (19,8 млрд руб. по курсу на тот день). Для сравнения: в июле Банк России сообщал, что под ограничения попали активы физлиц на сумму около 320 млрд руб.