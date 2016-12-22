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«Возрождение» ответил на сообщения о вывозе Ананьевыми ₽4 млрд тележками
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«Возрождение» ответил на сообщения о вывозе Ананьевыми ₽4 млрд тележками
Санация «по списку», 21 фев, 17:04
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«Возрождение» ответил на сообщения о вывозе Ананьевыми ₽4 млрд тележками
Пресс-служба банка «Возрождение» ответила на сообщения о выводе из кредитной организации братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что братья вывозили из банка наличные, эквивалентные этой сумме, на тележках
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Бывшие владельцы Промсвязьбанка, где в декабре ЦБ ввел временную администрацию, братья Ананьевы не имели вкладов в банке «Возрождение», сообщила пресс-служба кредитной организации. Заявление банка последовало в ответ на публикацию газеты «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что перед Новым годом братья Ананьевы сняли со счетов в банке «Возрождение» наличными сумму, эквивалентную 4,5 млрд руб.

«Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не имели вкладов в банке «Возрождение» и, соответственно, не могли производить по ним операций со снятием наличных, о которых написал «Ъ», ссылаясь на анонимные источники», — говорится в заявлении пресс-службы банка «Возрождение», поступившем в РБК.

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Алексей Ананьев ранее в беседе с «Коммерсантом» назвал информацию о выводе средств из «Возрождения» полным бредом, «комментировать который не имеет никакого смысла».

В своей публикации «Коммерсантъ» ссылался на несколько неназванных источников. Наличные, по данным издания, были сняты со счетов «то ли и в ночь на 28-е, то ли в ночь на 29-е декабря». По их данным, часть средств могла быть переправлена в «Возрождение» из Промсвязьбанка. Один из собеседников отмечал, что наличные, которые были получены в долларах и евро, вывозили из банка в тележках.

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Братья Ананьевы также являются мажоритарными акционерами банка «Возрождение». После того как Центробанк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке, регулятор заявил об отсутствии претензий к банку «Возрождение», но Ананьевы должны сократить свою долю в нем до 10%, поскольку собственники санированных банков не могут контролировать другие банки.

Авторы: Мария Бондаренко, Марина Божко.
Теги: банк «Возрождение» , Ананьевы , Промсвязьбанк
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