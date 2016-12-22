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Алексей Ананьев вернулся в Россию для переговоров о продаже «Возрождения»
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Алексей Ананьев вернулся в Россию для переговоров о продаже «Возрождения»
Финансы, 15 янв, 19:02
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Алексей Ананьев вернулся в Россию для переговоров о продаже «Возрождения»
Алексей Ананьев, один из владельцев Промсвязьбанка, вернулся в Россию. По данным источников РБК, он планирует заняться продажей банка «Возрождение». Сейчас переговоров по этой теме бизнесмен не ведет, утверждает его представитель
Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Алексей Ананьев, один из основных владельцев и председатель совета директоров попавшего под санацию Промсвязьбанка, вернулся в Россию, рассказал РБК источник, близкий к бизнесмену. Эту информацию подтвердил партнер ИТ-компании «Техносерв» (входит в Promsvyaz Capital B.V.), которую возглавляет Алексей Ананьев.

Источник РБК утверждает, что на этой неделе должен быть дан старт корпоративным процедурам по подготовке к смене собственников банка «Возрождение» для того, чтобы уложиться в требуемые регулятором сроки. «Вероятно, Алексей Ананьев приехал в Москву для переговоров по «Возрождению», — добавил его знакомый.

История отъезда

Алексей Ананьев вместе со своим братом Дмитрием Ананьевым через голландскую Promsvyaz Capital B.V. (у каждого из братьев — по 31,2% акций компании) владеют 62,5% Промсвязьбанка. Дмитрий Ананьев занимает должность председателя правления Промсвязьбанка, Алексей Ананьев — председателя совета директоров банка.

В банке «Возрождение» они входят в совет директоров банка. Через Promsvyaz Capital B.V. братьям принадлежит 52,7% акций «Возрождения». Банк «Возрождение» на 1 декабря 2017 года занимал 36-е место по России по размеру активов (266,5 млрд руб.) и 38-е место по капиталу (29,8 млрд руб.).

Как писал РБК 21 декабря, через шесть дней после того, как в Промсвязьбанке была введена временная администрация, Дмитрий Ананьев улетел в Лондон. По данным РБК, Дмитрий Ананьев сейчас находится за пределами России.

Через несколько дней вслед за младшим братом Дмитрием и его старший брат, Алексей, уехал заграницу, уточнил один из собеседников РБК. Алексей Ананьев был в офисе Промсвязьбанка 15 декабря, но в дальнейшем общение с сотрудниками банка вел по телефону, указывали источники РБК.

Представитель Ананьева подтвердил РБК возвращение бизнесмена в Россию. Алексей Ананьев уезжал в короткий отпуск на новогодние праздники, передал представитель бизнесмена, уточнив, что финансовыми активами он не занимается. «Сейчас он в России. На данный момент никаких действий или переговоров о продаже «Возрождения» Алексей Николаевич Ананьев не ведет», — сказала руководитель пресс-службы группы компаний «Техносерв» Екатерина Андреева.

ЦБ не комментирует действующие банки. В пресс-службе банка «Возрождение» от комментариев отказались. В пресс-службе Промсвязьбанка заявили, что с 15 декабря не комментируют действия акционеров банка.​

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка. Он отмечал, что попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка в связи с уничтожением кредитных досье на сумму 110 млрд руб.

Также Поздышев в день объявления о санации Промсвязьбанка (15 декабря) заявил, что у регулятора нет претензий к банку «Возрождение», но братьям Ананьевым придется снизить долю в этом банке. Согласно закону «О Центральном банке Российской Федерации» у них есть 90 дней с момента получения предписания ЦБ с требованием об уменьшении участия в уставном капитале «Возрождения» до размера, не превышающего 10% акций.

Приезд Алексея Ананьева в Москву, вероятно, свидетельствует о том, что он намерен активно участвовать в урегулировании ситуации с Промсвязьбанком и с продажей банка «Возрождение», считает аналитик S&P Екатерина Марушкевич, добавляя, что, «вероятно, Алексей Ананьев настроен на конструктивный диалог с представителями временной администрации банка».

Партнер Saveliev, Batanov & partners Сергей Савельев полагает, что крупнейший акционер банка хочет продемонстрировать, что с его стороны никаких правонарушений не было.

Автор: Анна Михеева.
Теги: Центробанк , Промсвязьбанк , «Возрождение»
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