«Газпром» разместил еврооблигации на $2 млрд

Доходность ценных бумаг составляет 2,95% годовых, срок погашения — восемь лет. Более 70% спроса обеспечили международные инвесторы, в том числе из США и Европы

«Газпром» разместил евробонды объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, они рассчитаны на погашение в течение восьми лет, говорится в сообщении первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, поступившем в РБК.

Листинг прошел на бирже Euronext Dublin.

Во время открытия книги заказов ценовой диапазон составлял «в районе 3,25%», спустя несколько часов он снизился до уровня «в районе 3,125%». К закрытию книги ориентир по цене составил 2,9 — 2,95% годовых.

«ПАО «Газпром» своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более 5 лет», — говорится в сообщении первого вице-президента.

Большую часть спроса (75%) обеспечили международные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. «В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — говорится в заявлении Шулакова.