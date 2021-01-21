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Финансы ,  
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«Газпром» разместил еврооблигации на $2 млрд

Доходность ценных бумаг составляет 2,95% годовых, срок погашения — восемь лет. Более 70% спроса обеспечили международные инвесторы, в том числе из США и Европы
«Газпром» GAZP ₽224,3 +0,52% Купить

«Газпром» разместил евробонды объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, они рассчитаны на погашение в течение восьми лет, говорится в сообщении первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, поступившем в РБК.

Листинг прошел на бирже Euronext Dublin.

Во время открытия книги заказов ценовой диапазон составлял «в районе 3,25%», спустя несколько часов он снизился до уровня «в районе 3,125%». К закрытию книги ориентир по цене составил 2,9 — 2,95% годовых.

«ПАО «Газпром» своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более 5 лет», — говорится в сообщении первого вице-президента.

Большую часть спроса (75%) обеспечили международные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. «В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — говорится в заявлении Шулакова.

«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов
Финансы
Фото:Елена Афонина / ТАСС

В октябре «Газпром» провел первое для себя размещение вечных еврооблигаций двумя траншами. Один — в долларах на $1,4 млрд, второй — в евро на €1 млрд.

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Это стало крупнейшим размещением таких бумаг для российского эмитента. «Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который можно сравнить по своей сути с акционерным, но который стоит гораздо дешевле», — комментировал размещение портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев.

Старший аналитик по облигациям АТОН Артем Привалов пояснял, что интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента.

Январское размещение еврооблигаций «Газпрома» прошло на фоне введения санкций США против участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2» судна «Фортуна». Санкции были введены во вторник, 19 января. Вместе с судном под ограничения попала и компания «КВТ-РУС», которая является собственником «Фортуны».

В среду Spiegel сообщил о намерении Европарламента потребовать остановки строительства газопровода из-за ареста в России оппозиционера Алексея Навального. Голосование по резолюции пройдет в четверг. При этом даже в случае принятия резолюции Европарламента не являются обязательными к исполнению странами-членами союза и служат политическими ориентирами для ЕС.

Автор
Мария Лисицына
«Газпром» еврооблигации евробонды
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