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Финансы ,  
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«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

«Газпром» завершил размещение первых для себя вечных еврооблигаций: он занял $1,4 млрд и €1 млрд. Это рекорд для российского рынка, но отечественные компании только начинают пользоваться таким инструментом
Газпром GAZP ₽166,55 -1,48% Купить
Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

«Газпром» во вторник, 13 октября, провел размещение бессрочных еврооблигаций: один транш в долларах (на $1,4 млрд) и один — в евро (на €1 млрд), сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, чьи слова РБК передал представитель банка. Доходность долларовых бумаг составила 4,6%, облигаций в евро — 3,9%.

«Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд», — указал Шулаков. Он уточнил, что первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах и 4,375-4,5% — для евро.

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Бизнес
Фото:Леонид Щеглов / ТАСС

«Данный выпуск «Газпрома» является первым в России полностью рыночным выпуском бессрочных субординированных облигаций в долларах и евро. Никогда прежде российские эмитенты не размещали эти выпуски в таких объемах», — сказал РБК портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев, добавив, что его компания также участвовала в этих размещениях. Вечные евробонды стали популярны на фоне пандемии: с начала года больше 25 эмитентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках, добавил он. «Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который можно сравнить по своей сути с акционерным, но который стоит гораздо дешевле», — отметил Дорофеев.

Это крупнейшее размещение таких бумаг, подтверждает старший аналитик по облигациям АТОН Артем Привалов. Вторым по масштабам выпуском можно считать размещение ВТБ на на $2,25 млрд (еще в 2012 году). Интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента, добавил Привалов. «При этом потенциально возможная отмена купонов «защищена» стабильной выплатой дивидендов, которую не планируют снижать в ближайшем будущем», — указал он.

Банковские размещения считаются более рискованными, отмечает инвестиционный стратег УК»Арикапитал» Сергей Суверов, а кроме «Газпрома» другие компании реального сектора такие бумаги не размещали. «Газпром» предложил достаточно высокую доходность на долгий срок при том, что ставки надежных эмитентов традиционно низкие, добавляет эксперт. Внешний фон (решение польского антимонопольного регулятора оштрафовать «Газпром» на $7,6 млрд) не снижает интереса инвесторов — у них нет сомнений в кредитоспособности компании, к тому же цены на газ выросли, говорит Суверов.

«В России размещается достаточно малый объем качественных корпоративных заемщиков. При этом выпуск облигаций «Газпрома» с погашением в 2026 году торгуется с доходностью 2,7%, а бессрочный выпуск разместился с доходностью 4,6%. Эта премия достаточно привлекательна при небольшом увеличении рисков инвестирования в данные бумаги», — добавил Дорофеев из «Альфа-Капитала».

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В ходе размещения заявки на облигации в долларах подали 250 инвесторов, на бумаги в евро — 210, отметил Шулаков из Газпромбанка, среди них — инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Доля иностранцев в спросе на евробонды составила 80%, добавил он.

Автор
Антон Фейнберг
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