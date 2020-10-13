«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

«Газпром» завершил размещение первых для себя вечных еврооблигаций: он занял $1,4 млрд и €1 млрд. Это рекорд для российского рынка, но отечественные компании только начинают пользоваться таким инструментом

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«Газпром» во вторник, 13 октября, провел размещение бессрочных еврооблигаций: один транш в долларах (на $1,4 млрд) и один — в евро (на €1 млрд), сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, чьи слова РБК передал представитель банка. Доходность долларовых бумаг составила 4,6%, облигаций в евро — 3,9%.

«Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд», — указал Шулаков. Он уточнил, что первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах и 4,375-4,5% — для евро.

«Данный выпуск «Газпрома» является первым в России полностью рыночным выпуском бессрочных субординированных облигаций в долларах и евро. Никогда прежде российские эмитенты не размещали эти выпуски в таких объемах», — сказал РБК портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев, добавив, что его компания также участвовала в этих размещениях. Вечные евробонды стали популярны на фоне пандемии: с начала года больше 25 эмитентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках, добавил он. «Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который можно сравнить по своей сути с акционерным, но который стоит гораздо дешевле», — отметил Дорофеев.

Это крупнейшее размещение таких бумаг, подтверждает старший аналитик по облигациям АТОН Артем Привалов. Вторым по масштабам выпуском можно считать размещение ВТБ на на $2,25 млрд (еще в 2012 году). Интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента, добавил Привалов. «При этом потенциально возможная отмена купонов «защищена» стабильной выплатой дивидендов, которую не планируют снижать в ближайшем будущем», — указал он.