Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%
В 2020 году общие потери экономики России от действий кибермошенников могут вырасти примерно на 40% — до 3,5-3,6 трлн руб. Об этом заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.
«По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5-3,6 трлн руб.», — сказал он.
Зампред Сбербанка предупредил, что потери экономики России от кибератак будут расти. Он напомнил, что на 2019 год эксперты банка предсказывали увеличение ущерба до 2,5 трлн руб., и в итоге этот прогноз сбылся.
Ранее Сбербанк прогнозировал, что в 2019 году потери мировой экономики от кибератак составят $2,5 трлн — на две трети больше, чем годом ранее ($1,5 трлн).