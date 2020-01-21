Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

В 2019 году, по подсчетам экспертов банка, потери экономики России от кибератак составили 2,5 трлн руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2020 году общие потери экономики России от действий кибермошенников могут вырасти примерно на 40% — до 3,5-3,6 трлн руб. Об этом заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5-3,6 трлн руб.», — сказал он.

Зампред Сбербанка предупредил, что потери экономики России от кибератак будут расти. Он напомнил, что на 2019 год эксперты банка предсказывали увеличение ущерба до 2,5 трлн руб., и в итоге этот прогноз сбылся.

Ранее Сбербанк прогнозировал, что в 2019 году потери мировой экономики от кибератак составят $2,5 трлн — на две трети больше, чем годом ранее ($1,5 трлн).