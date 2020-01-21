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Финансы ,  
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Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

В 2019 году, по подсчетам экспертов банка, потери экономики России от кибератак составили 2,5 трлн руб.
Сбербанк SBER ₽264,67 -0,6% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2020 году общие потери экономики России от действий кибермошенников могут вырасти примерно на 40% — до 3,5-3,6 трлн руб. Об этом заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5-3,6 трлн руб.», — сказал он.

Зампред Сбербанка предупредил, что потери экономики России от кибератак будут расти. Он напомнил, что на 2019 год эксперты банка предсказывали увеличение ущерба до 2,5 трлн руб., и в итоге этот прогноз сбылся.

Ранее Сбербанк прогнозировал, что в 2019 году потери мировой экономики от кибератак составят $2,5 трлн — на две трети больше, чем годом ранее ($1,5 трлн).

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
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Кроме того, во вторник, Кузнецов сообщил, что 2 января 2020 года Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDoS-атаке, но сумел ее отразить.

Зампред Сбербанка отметил также, что банк направил в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России предложения по совершенствованию кибербезопасности Системы быстрых платежей (СБП).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, кибератаки
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