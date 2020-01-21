Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
В 2019 году Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств IoT (Internet of Things — интернет вещей), — заявил он.
Сбербанк отразил атаку без последствий, информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Банк ожидает, что в текущем году DDoS-атаки станут большой проблемой для компаний.
По словам Кузнецова, в 2019 году число хакерских атак на Сбербанк выросло на 15-20%, в сутки банк фиксирует 280-300 попыток атак на его системы. «Мы их все выявляем и блокируем. Помимо этого, стоит отметить, что массовые вредоносные рассылки все еще популярны — около 50% писем, которые получают наши сотрудники, это спам, в том числе попытки фишинга», — утверждает зампред Сбербанка.