Сбербанк дал прогноз по ущербу мировой экономике от кибератак в 2019 году

Сбербанк дал прогноз по ущербу мировой экономике от кибератак в 2019 году

Сумма вырастет за год более чем в 1,5 раза, подсчитали аналитики банка. В целом потери от такого рода преступлений будут расти и в следующие десять лет

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Ущерб мировой экономике от кибератак в 2019 году по всему миру вырастет до $2,5 трлн, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

В прошлом году убытки компаний от кибератак достигли $1,5 трлн — таким образом, за год ущерб от подобного рода преступлений вырастет более чем в 1,5 раза.

В целом, отмечают аналитики банка, в среднесрочной перспективе, с 2019 по 2030 год, ожидается экспоненциальный рост ущерба от кибератак. В исследовании страховой компании Zurich Insurance Group, проведенном совместно с Atlantic Council, ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение кибербезопасности в интернете к 2030 году оценили в $120 трлн, указывают авторы исследования. В Сбербанке считают, что такая оценка справедлива.

Рост рисков и убытков от киберпреступлений эксперты связывают с широким распространением технологий. Аналитики прогнозируют, что к 2022 году к интернету будет подключено 1 трлн устройств, а «информатизация преступности и технический прогресс в целом» приведут к появлению новых проблем, которые нужно будет решать в том числе на законодательном уровне.