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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Сбербанк дал прогноз по ущербу мировой экономике от кибератак в 2019 году
Сумма вырастет за год более чем в 1,5 раза, подсчитали аналитики банка. В целом потери от такого рода преступлений будут расти и в следующие десять лет
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Ущерб мировой экономике от кибератак в 2019 году по всему миру вырастет до $2,5 трлн, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

В прошлом году убытки компаний от кибератак достигли $1,5 трлн — таким образом, за год ущерб от подобного рода преступлений вырастет более чем в 1,5 раза.

В целом, отмечают аналитики банка, в среднесрочной перспективе, с 2019 по 2030 год, ожидается экспоненциальный рост ущерба от кибератак. В исследовании страховой компании Zurich Insurance Group, проведенном совместно с Atlantic Council, ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение кибербезопасности в интернете к 2030 году оценили в $120 трлн, указывают авторы исследования. В Сбербанке считают, что такая оценка справедлива.

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Рост рисков и убытков от киберпреступлений эксперты связывают с широким распространением технологий. Аналитики прогнозируют, что к 2022 году к интернету будет подключено 1 трлн устройств, а «информатизация преступности и технический прогресс в целом» приведут к появлению новых проблем, которые нужно будет решать в том числе на законодательном уровне.

По мнению экспертов Сбербанка, законодателям уже в ближайшее время придется разработать нормы, которые будут служить основанием для функционирования этой цифровой реальности. В частности, необходимо определить, кто несет ответственность за решения, принимаемые искусственным интеллектом, определить порядок расследования преступлений в виртуальном мире, разработать основы для регулирования прав и свобод цифровых двойников граждан и законодательство в области компенсации ущерба при глобальных утечках больших объемов данных.

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Киберрегулятор: когда в России может появиться вице-премьер по роботам

В ноябре 2017 года эксперты юридической фирмы Dentons по заказу рабочей группы «Нормативное регулирование» национальной программы «Цифровая экономика» представили свои предложения в области законодательства для киберфизических систем (современный транспорт, «умные» города, интернет вещей и др.). В частности, авторы рекомендовали в течение двух—пяти лет создать в России федеральное агентство робототехники и искусственного интеллекта.

Автор: Наталья Демченко
Теги: кибератаки, Сбербанк, ущерб, искусственный интеллект
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