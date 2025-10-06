ИИ-«дочка» «Софтлайна» запланировала IPO до конца года

Холдинг «Фабрика ПО» планирует до конца года привлечь в ходе IPO 3–5 млрд руб. По мнению аналитиков, сейчас не самое удачное время для выхода на биржу, но компании может помочь работа в ИИ-сегменте, который продолжает расти

Фото: f1ai.ru

Субхолдинг «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI), входящий в ГК «Софтлайн», запланировал провести IPO до конца 2025 года, рассказали РБК три источника на IT-рынке. По словам одного из них, в ходе размещения компания планирует привлечь 3–5 млрд руб. на развитие бизнеса.

«Фабрика ПО» образовалась на базе системного интегратора Bell Integrator в январе 2025 года, объединила активы «Софтлайна» в сфере заказной разработки и тиражного программного обеспечения с применением искусственного интеллекта (ИИ), в том числе разработчика бизнес-приложений SL Soft, компанию по автоматизации промпроизводств SL Prom Soft, центр экспертизы «Девелоника», «Академия АйТи» и другие. Общая выручка вошедших в компанию активов в 2024 году составила 18,6 млрд руб. против 10,1 млрд руб. в 2022-м. Скорректированная EBITDA за этот период увеличилась с 1,1 млрд до 3,5 млрд руб., а рентабельность по EBITDA выросла с 10,7 до 18,7%. Группа не имеет долговой нагрузки.

Согласно исследованию консалтинговой компании Б1, FabricaONE.AI является крупнейшим игроком на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11% в 2024 году. На втором месте — «БФТ Холдинг» (7%), на третьем — «Ланит» (6%). По прогнозу Б1, рынок заказной разработки к 2032 году может составить 280 млрд руб. против 150 млрд руб. в 2024-м. FabricaONE.AI также входит в топ-3 игроков рынка автоматизации бизнес-процессов с долей 22% и занимает третье место на рынке корпоративного обучения (10%). Клиентами FabricaONE.AI являются порядка 1 тыс. компаний, среди которых госструктуры и частные корпорации. Около 70% выручки обеспечивают финансовый и госсектор.

О создании «Фабрики ПО» и намерении разместить ее акции на бирже стало известно в декабре 2024 года. Предполагалось, что IPO пройдет на Мосбирже, а суммарная капитализация новой компании может быть сопоставима с капитализацией самого «Софтлайна». На 5 октября рыночная стоимость «Софтлайна» составляет 36 млрд руб.

Представитель «Фабрики ПО» сказал РБК, что «компания изучает различные пути развития и возможности для дальнейшего роста, выход на рынки публичного капитала — одна из перспектив». «Пока решение не утверждено окончательно, мы считаем преждевременным обсуждать возможную оценку бизнеса. В случае принятия решения о размещении стоимость компании и объем сделки будут определены в ходе ее реализации», — добавил он.

По словам представителя, стратегия компании предполагает органическое развитие M&A (слияния и поглощения). В среднесрочной перспективе компания ожидает сохранения темпов роста выручки кластера на уровне 28–33% в год без учета сделок и 35–45% с учетом M&A. Создание кластера — «шаг к формированию самостоятельной структуры в сегменте разработки софта на основе ИИ», отметил представитель компании. «Фабрика ПО» фокусируется на увеличении доли тиражного софта, переходе на подписочную модель и активном использовании ИИ. «Софтлайн» ожидает, что целевые рынки холдинга будут расти за счет продолжающейся цифровизации, импортозамещения иностранного софта и роста спроса на технологии анализа данных и искусственного интеллекта.

Какие перспективы у IPO

IPO «Фабрики ПО» может пройти успешно в случае предоставления дисконта к сравнимой группе, то есть около нижней границы указанного диапазона 3–5 млрд руб., говорит начальник управления анализа рынка акций Газпромбанка Сергей Либин. Он затруднился дать точную оценку стоимости компании, но уточнил, что «Фабрику ПО» можно сравнить с разработчиками корпоративного софта — Positive Technologies, «Астра», «Аренадата» и «Диасофт», которые сейчас торгуются в диапазоне 4-7х EV/EBITDA прогнозного 2026 года.

По его словам, сейчас не самое удачное время для IPO: акции компаний технологического сектора находятся вблизи минимумов. При этом Либин отметил, что искусственный интеллект — перспективное направление, которое будет расти. «Будет ли компания после IPO расти быстрее — сложно сказать. С одной стороны, они смогут использовать привлеченные средства для инвестиций в новые направления и/или М&А, поэтому рост может и ускориться, — рассуждает аналитик. — С другой — это во многом будет зависеть от спроса и финансового состояния заказчиков».

Направление работы «Фабрики ПО» актуальное, а ее бизнес-модель довольно редкая, что дает хорошую синергию, считает руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Александр Абрамян. Также, по его словам, сервисная модель компании дает стабильно высокую рекуррентную выручку (доходы от подписок. — РБК), а это, в свою очередь, повышает прогнозируемость финансовых потоков. Оценивая стоимость «Фабрики ПО», он сравнил ее с материнской компанией «Софтлайн», которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 7,3х и P/E 12,3х, поэтому, по оценке Абрамяна, стоимость «дочки» может быть аналогичной. По мнению аналитика, публичный статус и привлеченный капитал «могут дать компании мощный инструмент для развития IT-направлений внутри и для проведения сделок по приобретению других компаний». «Все это позволит нарастить масштаб, выйти в новые ниши и расти. Если компания будет использовать акции как «валюту для мотивации» менеджмента и сотрудников, это поможет удержать и привлечь таланты на высококонкурентном IT-рынке», — считает Абрамян. Он указал и на риски, с которыми может столкнуться компания. Например, падение прибыльности IT-рынка и общие риски работы с искусственным интеллектом — утечки данных при обучении нейросетей, ущерб для компании-клиента в случае сбоя в работе ИИ-решения.

Многие IT-компании сейчас стагнируют, но «Фабрики ПО» это не коснулось, холдинг показывает хорошие финансовые результаты, говорит директор департамента рынка капиталов Первоуральскбанка Артем Тузов. Сумму 3–5 млрд он назвал «консервативной для рынка», по его мнению, проблем с ее сбором не должно быть. «У FabricaOne.AI нестандартная бизнес-модель с коммерциализацией технологий искусственного интеллекта, таких эмитентов не хватает на Мосбирже. Кроме того, сейчас рынок консервативен и оценивает IT-компании не только по возможным будущим прибылям, но и по денежному потоку от операционной деятельности. Тут в части бизнес-модели у FabricaOne.AI хорошее преимущество за счет наличия подписной модели на продукты — это сочетание стабильного денежного потока и потенциально высокой маржи в одном активе», — рассуждает аналитик.

Рынок IPO сейчас достаточно слабый, а сумма размещения у «Фабрики ПО» небольшая, поэтому если компания не установит агрессивную ценовую планку, то большую часть предложения они смогут продать в розницу, считает партнер Exectica Сapital Алексей Замесов. Выход на биржу в данный момент он объясняет «волной хайпа вокруг искусственного интеллекта», при этом такой подход может быть рациональным в перспективе. «Пока на рынке неоднозначные результаты использования ИИ в разработке, есть как негативные, так и позитивные примеры. Верно ли компания выбрала направление деятельности, мы увидим в динамике ее отчетности — в росте выручки при сокращении затрат», — заключает эксперт.