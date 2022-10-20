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«Русский стандарт» приостановил операции в евро

«Русский стандарт» приостановил операции в евро в России и за рубежом
В «Русском стандарте» сообщили, что с сентября приостановили операции в евро, кроме переводов на счета клиентов банков Германии или в Commerzbank в связи с «ситуацией в стране»
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Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Банк «Русский стандарт» приостановил операции в евро на территории России и за ее пределами, сообщается на сайте кредитной организации. Исключение сделано только для переводов на счета клиентов в банках Германии или в немецкий Commerzbank.

Когда именно была приостановлена возможность делать переводы и платежи в евро и когда возобновится, не уточняется. В call-центре банка сообщили Frank Media, что переводы в евро стали временно недоступны с 7 сентября, пока они осуществляются только в долларах. Решение связано с «ситуацией в стране», добавил оператор.

В июле «Русский стандарт» прекратил открывать валютные счета для новых и старых клиентов, в том числе в евро и долларах. С тех пор открыть их можно только в рублях.

Ранее БКС Банк объявил, что с 28 октября приостановит переводы и платежи в долларах США, британских фунтах и швейцарских франках из-за участившихся отказов со стороны иностранных банков-корреспондентов. У кредитной организации открыты корсчета в JPMorgan Chase.

Банки начали останавливать валютные переводы из-за санкций против российского финансового сектора, введенных западными странами в ответ на военную операцию на Украине. Кроме того, Евросоюз отключил от международной системы обмена информации о платежах Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие» и другие кредитные организации.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Русский стандарт» Банк Евро
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