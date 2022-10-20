«Коммерсантъ» сообщил о возвращении банками мобилизованных сотрудников

После получения списков от ЦБ призванных сотрудников банков стали возвращать и даже «снимать с эшелона», пишет газета. Ранее банки просили Шойгу ускорить выдачу отсрочек в связи с угрозой для бесперебойной работы финсистемы

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Военкоматы стали получать списки Центробанка, составленные на основе заявок от кредитных организаций о предоставлении брони от частичной мобилизации для сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

«Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали», — рассказал собеседник.

Списки с печатью поступили в военные комиссариаты на прошлой неделе, уточнил другой источник издания: 13 октября их получили краевые военкоматы, а 16 октября местные военкоматы.

ЦБ попросил банки прислать списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию около трех недель назад — в конце сентября. В перечень разрешалось включить не более 30% от числа сотрудников банка. Такой запрос от ЦБ получили все системно значимые кредитные организации, всего — порядка сотни банков и банковских групп. Основными критериями для формирования перечня, предупредил ЦБ, должны стать наличие у сотрудника высшего образования и является ли его работа критически важной.

Банки подали списки 30 сентября, однако к середине октября до сих пор не получили подтверждения о предоставлении отсрочек, в связи с чем обратились к министру обороны Сергею Шойгу. Они указали, что это необходимо «для обеспечения бесперебойного функционирования российской финансовой системы». В Национальном совете финансового рынка (НСФР) указали, что сотрудники банков продолжают получать повестки, а в военкоматах настаивают, что единственным подтверждающим отсрочку документом считается только приказ от Минобороны.

В крупном банке изданию рассказали о мобилизации одного из ключевых сотрудников ИТ-службы без военно-учетной специальности, который не был в армии, чей возраст больше 35 лет. В другом крупном банке призвали главу ИТ-подразделения с высшим образованием, включенного в список ЦБ. Руководство обращалось в Минобороны и Банк России, однако «ничего не помогло, сотрудника не вернули», сказал источник издания. Другой собеседник газеты отметил, что призывают не только программистов, однако их «выбывание наиболее заметно». «Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров», — отметил он.