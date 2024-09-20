Газпромбанк стал основным кандидатом на покупку немецкого коллектора ЭОС

Новым владельцем ЭОС, одной из крупнейших коллекторских компаний России, могут стать структуры Газпромбанка, сообщили источники РБК. По их сведениям, сделка с ее немецкими собственниками близка к закрытию

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Немецкая EOS Group определилась с потенциальным покупателем своего коллекторского агентства в России — актив могут приобрести структуры Газпромбанка (ГПБ), рассказали РБК пять источников на финансовом рынке.

По словам двоих из них, сделка близка к закрытию, некоторым сотрудникам компании уже объявили о возможном новом владельце. Другой собеседник РБК, близкий к одной из сторон сделки, отмечает, что продажа может состояться до конца этого года. Он не уточнил, получено ли на нее разрешение специальной правительственной подкомиссии, которая курирует сделки нерезидентов из недружественных стран по продаже активов в России.

В компании ЭОС отказались от комментариев. РБК направил запрос в Газпромбанк.

Российская «дочка» EOS Group — одна из старейших коллекторских компаний в стране и крупный игрок на рынке цессии (покупки прав требований по долгам). По данным ЕГРЮЛ, 1% долей ЭОС принадлежит головной структуре немецкого холдинга EOS Holding GmbH, а остальные 99% — его «дочке», немецкой EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH. Немецкий акционер начал переговоры о продаже актива весной этого года, писал РБК.

Как отметил один из источников РБК, знающий о параметрах сделки, компания ЭОС оценена c мультипликатором 2 к EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации). При этом компания не публикует отчетность по МСФО, размер ее EBITDA неизвестен.

Пять фактов о бизнесе EOS Group в России По данным отчетности по РСБУ, на конец 2023 года совокупные активы ЭОС составляли 17,1 млрд руб. Для сравнения: совокупные активы Первого клиентского бюро (ПКБ) — крупнейшей компании в сегменте цессии — 25,4 млрд руб. на ту же отчетную дату.

После начала специальной военной операции на Украине и санкций агентство ЭОС прекратило приобретать долги у подсанкционных банков, которые обеспечивают значительную долю предложения на этом рынке, но продолжало взыскание по своему накопленному долговому портфелю, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В 2023 году выручка ЭОС увеличилась на 3%, а рынок банковской цессии за тот же период прибавил 14% (по оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств).

Согласно отчетности, в 2023 году чистая прибыль российской «дочки» EOS достигла 5,1 млрд руб., увеличившись год к году на 75,9%.

На конец прошлого года на балансе агентства было 11,5 млрд руб. нераспределенной прибыли. За два года этот показатель увеличился почти на 7 млрд руб., или в 2,5 раза. ЭОС ограничена в переводе дивидендов материнской структуре — по указу президента российские компании не могут выплачивать вознаграждения акционерам из недружественных стран.

Опрошенные РБК эксперты ранее обозначали несколько причин для продажи ЭОС. Одна их них — сложности с поддержанием маржинальности бизнеса из-за паузы с новыми сделками цессии на фоне геополитической ситуации, а также «давление на недружественных коллекторов». В январе 2024 года Минюст опубликовал проект указа президента, предполагающий запрет на взыскание долгов с физических лиц структурам с топ-менеджерами, учредителями или бенефициарами из недружественных стран. Инициативу не поддержали в Минэкономразвития. Законопроект с аналогичным предложением весной был внесен в Госдуму, но документ направили на доработку.

Зачем Газпромбанку коллекторская компания

Участники рынка взыскания, знающие о переговорах структур Газпромбанка с EOS Group, затруднились сказать, с какой целью банковская группа интересуется активом. Газпромбанк, как многие кредитные организации, имеет собственную внутреннюю службу взыскания и не работает на рынке покупки долгов в отличие от ЭОС. Один из собеседников РБК уточнил, что сделку с EOS Group курирует инвестиционное подразделение ГПБ.

«Газпромбанк проявляет ограниченную активность в розничном кредитовании, кроме того, его кредитный портфель не характеризуется высокой долей просроченных долгов», — говорит Уклеин. Так он прокомментировал, возможна ли синергия коллекторского и банковского бизнеса в результате такой сделки.

«Мы не исключаем дальнейших изменений в структуре собственности компании, актив может быть перепродан уже на рыночных условиях», — замечает аналитик, допуская, что покупатель актива может заработать на «существенном» дисконте.

Газпромбанк — один из немногих российских игроков на финансовом рынке, не попавший под санкции. «Условие неподсанкционности покупателя могло быть одним из критичных условий сделки. Этот момент важен для решения вопроса о переводе средств продавцу за сделку в недружественные юрисдикции», — говорит менеджер проектов инвестбанка Aspring Capital Ольга Макарова. Она тоже считает, что для ГПБ сделка с ЭОС может быть скорее портфельной инвестицией.

«Сделка с ЭОС относится к сделкам по выходу нерезидентов из капитала российских компаний, что часто сопровождается значительным дисконтом, до 60%. Поэтому сделка может быть привлекательна именно с точки зрения финансовых вложений», — отмечает эксперт.

Она также добавляет, что в сделках M&A при расчете цены актива обычно применяется принцип cash-free debt-free basis — как если бы сделка структурировалась так, что покупатель не берет на себя никакой задолженности на балансе продавца, но при этом не сохранит никакие излишки средств (например, в виде дивидендов).

Значительный объем нераспределенной прибыли на балансе ЭОС может повысить цену актива, считает Макарова. Фактор накопленных дивидендов, безусловно, повышает стоимость сделки, соглашается Уклеин. Но неизвестно, останутся ли они в России, — немецкий акционер может получить разрешение подкомиссии на вывод этих средств.

«Ранее в отдельных исключительных случаях наблюдались прецеденты разрешения дивидендных выплат перед продажей, но такие случаи не были массовыми», — добавляет аналитик.