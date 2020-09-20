Недвижимость британской короны подешевела на $700 млн из-за пандемии

Управляющая компания Crown Estate в качестве причины падения цены недвижимости указала кризис торговли после введения карантина. При этом за отчетный год Crown Estate смогла заработать на монаршей собственности $447 млн

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Собственность британской короны после карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, упала в цене на $716 млн. Об этом сообщает независимая коммерческая организация Crown Estate, управляющая недвижимостью монархии, в своем ежегодном отчете.

Стоимость королевского портфеля упала на 1,2% до $17,4 млрд после того, как в весной в Лондоне ввели локдаун из-за COVID-19. В Crown Estate отметили, что арендаторы принадлежащей короне недвижимости оказались в непростом положении, поскольку жители ушли на самоизоляцию, покупательская способность населения в некоторых сферах торговли упала практически до нуля, а магазины закрылись.

Несмотря на это организации удалось за 2019/20 годы извлечь небольшую прибыть. По словам исполнительного директора организации Дэна Лаббада, она составила в $447 млн.

В организации ожидают новых потрясений на рынке недвижимости, поэтому выплаты доходов в казну будут производиться частями. Первая из них в размере $113 млн уже поступила в июле. Остальные средства направят в казну после «изменения ситуации в торговой сфере».