Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией Общество, 01:43 Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву Общество, 01:28 СМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании Бизнес, 01:11 Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы Общество, 00:58 В Москве на два дня перекрыли большую часть Тверской улицы Общество, 00:42 СПЧ ответил правозащитникам на просьбу взять под контроль дело Сафронова Общество, 00:10 Маск раскрыл подробности о разрабатываемых его компанией мозговых чипах Технологии и медиа, 00:04 «Мы бросаем перчатку «Зениту». Реакция на переход Кокорина в «Спартак» Спорт, 00:00 В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные Финансы, 00:00 В Белом доме заявили об отсутствии у Трампа намерения отложить выборы Политика, 02 авг, 23:14 В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом Общество, 02 авг, 23:11 Бывший соперник Лукашенко обвинил его в провоцировании Майдана Политика, 02 авг, 22:48 В Абхазии предупредили о вспышке COVID после открытия границы с Россией Общество, 02 авг, 22:24 В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Общество, 02 авг, 22:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании

Apple AAPL $427,3 +4,64% Купить

Компания Apple попросила британских арендодателей снизить стоимость аренды помещений для своих магазинов на 50%, сообщает газета The Sunday Times без указания источника.

По данным газеты, речь идет о части арендодателей, которые предоставляют Apple под магазины 38 помещений в Великобритании.

Просьба о снижении стоимости аренды связана с тем, что об этом из-за пандемии коронавируса уже договорились многие ретейлеры, и Apple хочет платить аренду на том же уровне, говорится в публикации.

Apple отказалась комментировать Sunday Times информацию о просьбе снизить аренду.

Apple перенесла сроки презентации новых iPhone
Технологии и медиа
Фото: Mark Lennihan / AP

Ранее, 31 июля, акции Apple установили новый исторический максимум, что сделало компанию самой дорогой в мире. Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн. По этому показателю корпорация обогнала саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco ($1,76 трлн).

Теги: Apple, Великобритания
Материалы по теме
Apple перенесла сроки презентации новых iPhone
Технологии и медиа
Apple, Google и Facebook допросили об «уничтожении конкурентов». Главное
Технологии и медиа
Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter