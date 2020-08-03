СМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании

Компания Apple попросила британских арендодателей снизить стоимость аренды помещений для своих магазинов на 50%, сообщает газета The Sunday Times без указания источника.

По данным газеты, речь идет о части арендодателей, которые предоставляют Apple под магазины 38 помещений в Великобритании.

Просьба о снижении стоимости аренды связана с тем, что об этом из-за пандемии коронавируса уже договорились многие ретейлеры, и Apple хочет платить аренду на том же уровне, говорится в публикации.

Apple отказалась комментировать Sunday Times информацию о просьбе снизить аренду.