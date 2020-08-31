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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о планах рекордного повышения налогов в Великобритании

Правительство обсуждает повышение налогов на продажу недвижимости и активов, сообщает The Sunday Telegraph. По данным The Sunday Time, Минфин также рассматривает вариант увеличения налогов на прибыль компаний
Фото: Henry Nicholls/Reuters
Фото: Henry Nicholls/Reuters

Министерство финансов Великобритании рассматривает вариант крупнейшего за несколько десятилетий повышения налогов, пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Налоги должны компенсировать потери бюджета из-за пандемии и сокращения экономики.

Правительство обсуждает вариант повышения с 10% до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома, сообщили собеседники газеты.

Кроме того, для тех граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора могут поднять до 40% (с нынешних 28% по продаже недвижимости и 20% продаже активов). Кроме того, ведомство обсуждает сокращение пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи и повышение топливных сборов, передает издание.

Газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщает, что Минфин рассматривает повышение с 19% до 24% налога на прибыль компаний, что может обеспечить дополнительный доход бюджета в размере £12 млрд ($16 млрд) в следующем году и в £17 млрд ($22,7 млрд) в 2023-2024 годах.

The Sunday Telegraph пишет, что сообщения о возможном повышении налогов вызвали резкое противодействие бизнеса и экономистов. Глава Британской торговой палаты Адам Маршалл отметил, что повышение налогового бремени на бизнес до того, как он оправится после пандемии, может создать проблемы для общего восстановления экономики Великобритании и замедлить инвестиции.

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Газета отмечает, что во втором квартале 2020 года экономика Великобритании сократилась на 20,4%, что стало худшим падением в истории. Размер государственного долга Великобритании в июле достигнул отметки в £2 трлн (более $2,6 трлн), превысив размер ВВП страны.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: Великобритания
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