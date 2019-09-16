ВЭБ пригрозил исками за продажу своей украинской «дочки» на аукционе

ВЭБ пригрозил исками за продажу своей украинской «дочки» на аукционе

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» может предъявить претензии в суде ко всем участникам отчуждения имущества Проминвестбанка, своей «дочки» на Украине. Об этом заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

«Мы оставляем за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБа», — приводятся слова юриста в сообщении, поступившем в РБК.

В понедельник, 16 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры республики арестовать здание центрального офиса Проминвестбанка.

«Своими незаконными рейдерскими действиями украинские власти в очередной раз подтверждают обоснованность доводов ВЭБ.РФ в Международном арбитраже против Украины. В результате действий украинских правоохранительных органов иностранные инвесторы получили отчетливый сигнал, что международные стандарты защиты инвестиций на территории Украины не действуют», — прокомментировал случившееся Краснов.