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Финансы ,  
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ВЭБ пригрозил исками за продажу своей украинской «дочки» на аукционе

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» может предъявить претензии в суде ко всем участникам отчуждения имущества Проминвестбанка, своей «дочки» на Украине. Об этом заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

«Мы оставляем за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБа», — приводятся слова юриста в сообщении, поступившем в РБК.

В понедельник, 16 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры республики арестовать здание центрального офиса Проминвестбанка.

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«Своими незаконными рейдерскими действиями украинские власти в очередной раз подтверждают обоснованность доводов ВЭБ.РФ в Международном арбитраже против Украины. В результате действий украинских правоохранительных органов иностранные инвесторы получили отчетливый сигнал, что международные стандарты защиты инвестиций на территории Украины не действуют», — прокомментировал случившееся Краснов.

Ранее в рамках исполнения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму на Украине были арестованы акции Проминвестбанка. ВЭБ выступал против такого решения и пытался приостановить принудительную продажу своей украинской «дочки». 28 августа российский банк сообщил, что добился в Стокгольмском арбитраже запрета на продажу банка.

Теги: Украина, ВЭБ, Проминвестбанк
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