Аналитики спрогнозировали дефицит капитала у каждого пятого страховщика

В общей сложности российским страховщикам потребуется 2,3 млрд руб., чтобы к началу 2020 года их уставный капитал соответствовал требованиям законодательства

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Примерно 20% российских страховых компаний должны увеличить свой уставный капитал до конца 2019 года, чтобы сохранить лицензию, следует из исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Согласно принятым в 2018 году поправкам к закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации», уставной капитал страховщика должен быть не ниже минимального уровня, размер которого будет поэтапно увеличиваться.

Так, с 1 января 2020 года страховщикам с лицензиями на добровольное имущественное страхование (ДИС) или добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, понадобится уставный капитал не менее 180 млн руб. В начале 2021 года эта сумма вырастет до 240 млн руб., а в 2022 году достигнет 300 млн руб.

По состоянию на 1 сентября, 28 из 146 компаний не хватает объема уставного капитала, чтобы с 1 января следующего года продолжить работу с лицензиями на добровольное имущественное или личное страхование (за исключением страхования жизни). При этом собственные средства 15 компаний на 1 января 2019 года были меньше 180 млн руб.