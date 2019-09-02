ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

В ЦБ считают, что РСА может не справиться с аккредитацией операторов техосмотра по новым правилам, что грозит дестабилизацией на рынке ОСАГО. В союзе автостраховщиков предлагают отложить нововведения

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ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству», — заявили в ЦБ, отметив, что эти предложения обсуждаются с заинтересованными министерствами.

У регулятора возникли опасения, что из-за отсутствия у РСА «фактических и финансовых возможностей» рынок техосмотра будет дестабилизирован, что в свою очередь повлечет дестабилизацию рынка ОСАГО.

По закону в обязанности РСА входят аккредитация и надзор за деятельностью операторов техосмотра. С июня 2020 года аккредитацию будут проводить только в виде выездной проверки по месту нахождения пункта. Всего в стране 5,2 тыс. таких пунктов, и представителям РСА придется посетить каждый из них. Переаккредитоваться операторы должны до июня 2021 года.

При этом существует риск, что операторы обратятся в союз в последний момент, считает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. «В итоге часть из них физически не успеют ее получить. Соответственно, они не смогут выдавать диагностические карты. А это, в свою очередь, может спровоцировать проблему дефицита полисов ОСАГО», — пояснил он.