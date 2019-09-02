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ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
В ЦБ считают, что РСА может не справиться с аккредитацией операторов техосмотра по новым правилам, что грозит дестабилизацией на рынке ОСАГО. В союзе автостраховщиков предлагают отложить нововведения
Фото: Christoph Schmidt / DPA / ТАСС

ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству», — заявили в ЦБ, отметив, что эти предложения обсуждаются с заинтересованными министерствами.

У регулятора возникли опасения, что из-за отсутствия у РСА «фактических и финансовых возможностей» рынок техосмотра будет дестабилизирован, что в свою очередь повлечет дестабилизацию рынка ОСАГО.

По закону в обязанности РСА входят аккредитация и надзор за деятельностью операторов техосмотра. С июня 2020 года аккредитацию будут проводить только в виде выездной проверки по месту нахождения пункта. Всего в стране 5,2 тыс. таких пунктов, и представителям РСА придется посетить каждый из них. Переаккредитоваться операторы должны до июня 2021 года.

При этом существует риск, что операторы обратятся в союз в последний момент, считает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. «В итоге часть из них физически не успеют ее получить. Соответственно, они не смогут выдавать диагностические карты. А это, в свою очередь, может спровоцировать проблему дефицита полисов ОСАГО», — пояснил он.

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Сейчас РСА получает по 20 тыс. руб. за аккредитацию операторов плюс 10 тыс. руб. за каждый пункт техосмотра. С учетом выездных проверок и новых правил ставку нужно увеличить до 70 тыс. руб. за одного оператора, говорит Ефремов.

Для сокращения расходов РСА предлагает разрешить ему привлекать к работе сторонних экспертов, а чтобы не допустить коллапса с аккредитацией — продлить дедлайн до июня 2022 года. Глава союза Игорь Юргенс уже направил соответствующие письма в Минэкономики, вице-премьеру Максиму Акимову, в Минфин и ЦБ.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Союз страховщиков, техосмотр
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