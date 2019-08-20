ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,69 -0,21 EUR Бирж. 73,89 -0,20 Brent 59,57 +0,39% USD Нал. 67,10 66,34 EUR Нал. 74,33 73,52 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1077 -0,0002 BTC/USD Бирж. 10 688,00 -258,00 IMOEX 2 667,04 +0,72% RTSI 1 259,34 +0,95% DJIA 26 135,79 +0,96% Nasdaq 8 002,81 +1,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
QIWI ₽1 796,79 (+20,35%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,61%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
QIWI ₽1 796,79 (+20,35%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,61%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
Рогозин оценил влияние Маска на «почивавшего на лаврах» «Роскосмос» Общество, 14:46 Кремль оценил перспективы встречи в «нормандском формате» Политика, 14:32 Бот или не бот: как сделать онлайн-помощника полезным для бизнеса Pro, 14:32 В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Политика, 14:26 ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий Экономика, 14:23 Кремль позитивно оценил переговоры Путина и Макрона Политика, 14:20 Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании Бизнес, 14:20 Экс-футболист сборной России Смертин стал советником президента РФС Спорт, 14:12 Власти Архангельской области решили закупить 1,2 тыс. противогазов Общество, 14:12 ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитования за три месяца Финансы, 14:06 Кремль нашел подтверждение планам США подорвать ДРСМД Политика, 14:06 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 14:04 ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб. Финансы, 14:01 Лукашенко назвал величайшим достижением Белоруссии отсутствие олигархов Политика, 13:56
Финансы ,  
0 
ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб.
Российские банки за первое полугодие 2019 года показали рекордную прибыль — свыше 1 трлн руб. Такие результаты связаны в основном с сокращением расходов на формирование резервов, которое носило технический характер, сообщил ЦБ
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Рекордная чистая прибыль, которую российские банки заработали за первые шесть месяцев 2019 года, в основном связана с сокращением расходов, которые банки направляли на формирование резервов на возможные потери. Оно, в свою очередь, «носит преимущественно технический характер вследствие применения корректировок в соответствии с МСФО 9», пишет Центробанк в докладе о развитии банковского сектора.

Чистая прибыль банков за первые полгода 2019 года впервые превысила отметку в 1 трлн руб. Она выросла почти на 40% — с 643 млрд руб. годом ранее до 1,005 трлн руб. За весь 2018 год банки заработали 1,3 трлн руб.

«С исключением данных корректировок [по МСФО 9] чистые расходы на доформирование резервов в первом полугодии 2019 года составили бы около 694 млрд руб. вместо фактических 269 млрд руб., что сопоставимо с расходами на формирование резервов в первом полугодии 2018 года», — отмечает ЦБ.

Рост чистой прибыли банкам также обеспечили рост чистого комиссионного дохода (+63 млрд руб. по сравнению с первым полугодием) и чистых доходов по операциям с ценными бумагами (+88 млрд руб.). При этом снизился чистый процентный доход (минус 25,6 млрд руб.) и доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами (минус 17 млрд руб.).

В банковском секторе преобладают прибыльные кредитные организации, сообщил ЦБ ранее: из 464 банков прибыль показали 364, или 79%. Количество убыточных банков сократилось с 28 до 21%, убытки (на общую сумму 113 млрд руб.) в первой половине 2019 года понесли 99 банков.

Значимая часть банковской прибыли приходится на Сбербанк. За полгода он показал чистую прибыль в размере 444,2 млрд руб.

За семь месяцев 2019 года чистая прибыль банковского сектора составила 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. за тот же период прошлого года.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Центробанк, прибыль банков
Материалы по теме
Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter