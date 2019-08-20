ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб.

Российские банки за первое полугодие 2019 года показали рекордную прибыль — свыше 1 трлн руб. Такие результаты связаны в основном с сокращением расходов на формирование резервов, которое носило технический характер, сообщил ЦБ

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Рекордная чистая прибыль, которую российские банки заработали за первые шесть месяцев 2019 года, в основном связана с сокращением расходов, которые банки направляли на формирование резервов на возможные потери. Оно, в свою очередь, «носит преимущественно технический характер вследствие применения корректировок в соответствии с МСФО 9», пишет Центробанк в докладе о развитии банковского сектора.

Чистая прибыль банков за первые полгода 2019 года впервые превысила отметку в 1 трлн руб. Она выросла почти на 40% — с 643 млрд руб. годом ранее до 1,005 трлн руб. За весь 2018 год банки заработали 1,3 трлн руб.

«С исключением данных корректировок [по МСФО 9] чистые расходы на доформирование резервов в первом полугодии 2019 года составили бы около 694 млрд руб. вместо фактических 269 млрд руб., что сопоставимо с расходами на формирование резервов в первом полугодии 2018 года», — отмечает ЦБ.

Рост чистой прибыли банкам также обеспечили рост чистого комиссионного дохода (+63 млрд руб. по сравнению с первым полугодием) и чистых доходов по операциям с ценными бумагами (+88 млрд руб.). При этом снизился чистый процентный доход (минус 25,6 млрд руб.) и доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами (минус 17 млрд руб.).

В банковском секторе преобладают прибыльные кредитные организации, сообщил ЦБ ранее: из 464 банков прибыль показали 364, или 79%. Количество убыточных банков сократилось с 28 до 21%, убытки (на общую сумму 113 млрд руб.) в первой половине 2019 года понесли 99 банков.