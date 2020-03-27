АСВ расширило перечень банков для «охоты» за активами их владельцев

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Агентство по страхованию вкладов вновь предлагает инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров обанкротившихся банков, говорится в сообщении на его сайте. В новый перечень попали 40 банков, об акционерах которых у АСВ есть судебные решения о возмещении убытков или привлечении к субсидиарной ответственности.

Список сформирован из ликвидируемых кредитных организаций, лишившихся лицензий за последние семь лет. В частности, АСВ предлагает инвесторам взыскать средства акционеров Мастер-Банка, в том числе Бориса Булочника и его сына Александра, требования к которым превышают 24 млрд руб. Центральный банк отозвал лицензию Мастер-Банка в 2013 году. Булочник-старший уехал за границу, в России против него и сотрудников банка были возбуждены уголовные дела. Как сообщало ранее АСВ, банк за два года до отзыва лицензии обналичил 374,5 млрд руб., еще 231 млрд руб. прошло через него на обналичивание транзитом.

Еще 42 млрд руб. АСВ предлагает взыскать с топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит». Он лишился лицензии в 2016 году. Против председателя правления банка Павла Дойнова Следственный комитет возбудил дело о выводе 2,3 млрд руб.

Это уже второй перечень ликвидируемых банков от АСВ. В первом было 44 банка, а суммарные требования к контролирующим лицам насчитывали 95,5 млрд руб.