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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,09%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+14,65%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,64%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Финансы ,  
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Курс евро впервые с апреля 2018 года упал ниже 71 руб.
Курс евро опустился до 70,98 руб. Последний раз европейская валюта стоила менее 71 руб. в апреле 2018 года
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Курс евро опустился ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:30 мск курс европейской валюты снижался до 70,985 руб. Последний раз биржевой курс евро опускался ниже 71 руб. 6 апреля 2018 года, тогда он на минимуме стоил 70,63 руб.

Финансы
Доллар подешевел до минимума с начала года

Ранее 20 июня курс евро опустился до 71,37 руб., что стало минимальным показателем с начала текущего года.

Падение показывала и американская валюта. На торгах на Московской бирже курс доллара в моменте опускался до 63,26 руб. — это минимальный показатель с начала года. Цена закрытия предыдущего дня составляла 63,785 руб.

Накануне Федеральная резервная система США решила сохранить годовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. После этого доллар подешевел к другим валютам. Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов согласился, что на снижение американской валюты во многом повлияло решение ФРС. «Также рублю помогает некоторое снижение геополитических рисков после сообщений о предстоящей встрече Трампа и Путина на саммите G20», — отмечал Суверов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: курс евро, Мосбиржа
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