Курс евро впервые с апреля 2018 года упал ниже 71 руб.

Курс евро опустился ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 18:30 мск курс европейской валюты снижался до 70,985 руб. Последний раз биржевой курс евро опускался ниже 71 руб. 6 апреля 2018 года, тогда он на минимуме стоил 70,63 руб.
Ранее 20 июня курс евро опустился до 71,37 руб., что стало минимальным показателем с начала текущего года.
Падение показывала и американская валюта. На торгах на Московской бирже курс доллара в моменте опускался до 63,26 руб. — это минимальный показатель с начала года. Цена закрытия предыдущего дня составляла 63,785 руб.