Курс евро впервые с апреля 2018 года упал ниже 71 руб.

Курс евро впервые с апреля 2018 года упал ниже 71 руб.

Курс евро опустился до 70,98 руб. Последний раз европейская валюта стоила менее 71 руб. в апреле 2018 года

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Курс евро опустился ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:30 мск курс европейской валюты снижался до 70,985 руб. Последний раз биржевой курс евро опускался ниже 71 руб. 6 апреля 2018 года, тогда он на минимуме стоил 70,63 руб.

Ранее 20 июня курс евро опустился до 71,37 руб., что стало минимальным показателем с начала текущего года.

Падение показывала и американская валюта. На торгах на Московской бирже курс доллара в моменте опускался до 63,26 руб. — это минимальный показатель с начала года. Цена закрытия предыдущего дня составляла 63,785 руб.