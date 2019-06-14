ЕЦБ заявил о минимальной за 20 лет доле доллара в международных резервах

Доля доллара в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до минимальных с момента создания зоны евро 61,7%, отмечается в ежегодном обзоре международной доли евро, подготовленном Европейским центральным банком (ЕЦБ). Сокращение составило 7 п.п. по сравнению с максимумом, достигнутым перед мировым финансовым кризисом.
Хотя доллар остается ведущей резервной валютой, доля международных резервов, номинированных в евро, между тем в прошлом году увеличилась более чем на 1 п.п. — до 20,7%, пишет ЕЦБ.
Подробности читайте в материале РБК Pro
Почему евро теснит доллар
- Из-за повышенной волатильности и разворота потоков капитала сразу несколько развивающихся стран продавали номинированные в долларах валютные резервы, чтобы стабилизировать курсы национальных валют. С конца марта до конца сентября 2018 года они продали резервов примерно на $200 млрд, в основном — в долларах, пишет ЕЦБ. Это автоматически укрепило долю евро.
- Кроме того, некоторые центральные банки, в частности Банк России, стали диверсифицировать портфели из-за опасений введения односторонних санкций, увеличив долю евро в международных резервах примерно на 0,5 п.п. Россия — один из крупнейших в мире держателей резервов — после новых раундов санкций со стороны США продала $100 млрд в долларах и купила почти $90 млрд в евро и юанях во втором квартале 2018 года. Сейчас в евро номинированы около 39% международных резервов России, в долларах — 27%, в юанях — 17%, пишет европейский регулятор.
- Китай на фоне эскалации торговых отношений с США сократил позицию в американских казначейских ценных бумагах на $60 млрд (сейчас она составляет $1,1 трлн).