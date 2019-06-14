ЕЦБ заявил о минимальной за 20 лет доле доллара в международных резервах

ЕЦБ заявил о минимальной за 20 лет доле доллара в международных резервах

Позиции доллара в 2018 году ослабли, сообщил ЕЦБ: его доля в мировых валютных резервах упала до минимума с 1999 года. Россия — один из лидеров по отказу от американской валюты

Фото: Bilawal Arbab / EPA / ТАСС

Доля доллара в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до минимальных с момента создания зоны евро 61,7%, отмечается в ежегодном обзоре международной доли евро, подготовленном Европейским центральным банком (ЕЦБ). Сокращение составило 7 п.п. по сравнению с максимумом, достигнутым перед мировым финансовым кризисом.

Хотя доллар остается ведущей резервной валютой, доля международных резервов, номинированных в евро, между тем в прошлом году увеличилась более чем на 1 п.п. — до 20,7%, пишет ЕЦБ.

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